/Budh Nakshatra Gochar 2026: ગ્રહણ પછી બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, 4 રાશિઓ માટે આર્થિક નુકસાનના સંકેત

રક્ષાબંધનનું પર્વ 28 ઓગસ્ટ, શુક્રવારે ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ છે. આ ગ્રહણના બીજા દિવસે બુધનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થશે. જેની ચાર રાશિઓ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.
Budh Nakshatra Gochar 2026 Rashifal: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ શુક્રના પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ગ્રહણ 28 ઓગસ્ટે છે અને તેના બીજા દિવસે 29 ઓગસ્ટે બપોરે 12.58 કલાકે પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરી બુધ 5 સપ્ટેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. બુધના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનનો પ્રભાવ આમ તો 12 રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ ચાર રાશિઓ એવી છે જેણે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આવો જાણીએ આ ચાર રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિના લોકોની કરિયર સંબંધિત પડકાર વધી શકે છે. બોસની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈ વાદ-વિવાદમાં ન પડો. ધન હાનિની આશંકા છે. નોકરી માટે સ્થાન પરિવર્તનનો યોગ બની શકે છે. હાલ કોઈ મોટો નિર્ણય ન લો. સ્વાસ્થ્યને લઈને સતર્કતા રાખો.
કર્ક રાશિના લોકોના જીવનમાં ઉથલ-પાથલ જેવી સ્થિતિ હશે. માનસિક તણાવ વધી શકે છે અને સંબંધો ખરાબ થઈ શકે છે. બિઝનેસને લઈને કોઈ નિર્ણય ઉતાવળમાં ન લો. વિવાદ કરવાથી બચો અને ધૈર્ય બનાવી રાખો. કાર્યસ્થળ પર કામના ભારણથી થાક વધશે.
ધન રાશિના લોકોએ આ સમયે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. ભારે ધન હાનિ થઈ શકે છે. મોટા રોકાણને હાલ રોકી દો. બિઝનેસ કરનારે ભાગીદારીથી સાવધાની રાખવી જોઈએ. માનસિક બેચેનીનો અનુભવ કરશો. ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો અને વાણીને સંયમિત રાખો.
મકર રાશિના લોકોને ભાવનાત્મક સ્તર પર ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ થશે. સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. મનની બેચેની ખુદ પર હાવી ન થવા દો. ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. કામ કરવામાં બેદરકારી જાતકો માટે ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે.