કુંભ રાશિમાં બુધ થયા માર્ગી, 29 જૂન સુધી આ 4 રાશિના લોકોએ સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવું, જાણો

Budh Margi: 21 માર્ચથી 29 જૂન સુધી બુધ માર્ગી રહેશે. આનો અર્થ એ કે બુધ સીધી રેખામાં રહેશે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે સીધી રેખામાં આવ્યા પછી, બુધ ચાર રાશિના લોકોની મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે.
 

Updated:Mar 22, 2026, 09:07 PM IST

Budh Margi: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ કુંભ રાશિમાં માર્ગી થયા છે. બુધ 29 જૂન સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. બુધની સીધી ચાલ કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે, જ્યારે અન્ય રાશિઓ માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે.   

ખાસ કરીને ચાર રાશિઓએ આ સમય દરમિયાન ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. બુધની સીધી ચાલને કારણે આ રાશિઓના લોકોને કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, ચાલો તેના વિશે જાણીએ.  

વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પણ સમય પ્રતિકૂળ લાગે છે. સંપત્તિ અને મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. મિલકત અંગે મોટો વિવાદ ઉભો થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો વચ્ચે મતભેદ વધી શકે છે. કારકિર્દી અને રોજગારને પણ ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર પડશે.  

મીન રાશિ: મીન રાશિના જાતકોએ પોતાના ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. મોંઘી વસ્તુઓ પર ખર્ચ વધી શકે છે. રોકાણ પણ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેથી, આ સમય દરમિયાન કોઈપણ નવા રોકાણને ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખો.  

કર્ક રાશિ: પ્રતિક્રમી બુધ કર્ક રાશિના જીવનમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ લાવી શકે છે. નજીકના સંબંધોમાં તણાવ આવી શકે છે, સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે અને ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારો પર સખત પ્રતિબંધ છે.  

કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના લોકોએ પણ આ સમય દરમિયાન સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. ખર્ચ અણધારી રીતે વધી શકે છે અને આવકના સ્ત્રોત નબળા પડી શકે છે. આ સમય તમારા ધીરજ અને ખંતની કસોટી કરવાનો છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા ફક્ત સખત પ્રયાસ પછી જ મળશે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

