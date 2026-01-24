શનિની કુંભ રાશિમાં બુધ-શુક્ર કરશે ગોચર, આ 3 રાશિઓ પર થશે ધનનો વરસાદ !
Venus Transit: બુધ અને શુક્રનું ગોચરથી લક્ષ્મીનારાયણ રાજયોગ બની ગયો છે, શનિની કુંભ રાશિમાં બુધ અને શુક્ર ગ્રહની ગોચરથી અનેક રાશિઓની કિસ્મત ચમકવા જઈ રહી છે.
Venus Transit: બુધ અને શુક્ર ગ્રહનું ગોચર દરેક 12 રાશિઓ પર પ્રભાવ કરશે. આ બન્ને ગ્રહ બન્ને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. આ બન્ને ગ્રહોના ગોચર ખુબજ લાભકારી માનવામાં આવે છે. શનિની રાશિમાં આ બે ગ્રહોની યુતિ બનવા જઈ રહી છે.
જ્યોતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે બુધ અને શુક્ર ગ્રહોની યુતિથી લક્ષ્મીનારાયણ રાજયોગ બને છે, જ્યારે એક જ રાશિમાં બન્ને ગ્રહ આવે છે, ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં કુંભ રાશિમાં બન્ને ગ્રહ યુતિ કરવાના છ. શનિની કુંભ રાશિમાં લક્ષ્મીનારાયણ રાજયોગ બનવાથી 3 રાશિઓનો ભાગ્યોદય થવા જઈ રહ્યો છે. ચાલો જાણીએ કઈ 3 રાશિઓને ફાયદો થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: શનિની કુંભ રાશિમાં બુધ અને શુક્રનો યુતિ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારે કામ માટે વિદેશ યાત્રા કરવી પડી શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં રોમાંસ જળવાઈ રહેશે. વ્યવસાયમાં મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે, જેનાથી તમને નાણાકીય લાભ થશે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
મિથુન રાશિ: વેપારમાં રોકાણ માટે કોઈ મોટી ડીલ મળી શકે છે. નોકરી કરનારા લોકોએ પોતાની પ્રતિભા જાહેર કરવાનો તમને મોકો મળશે. સ્વાસ્થમાં પહેલાથી સુધારો આવી શકે છે. લવ લાઈફમાં રોમાંસ બનાવી રાખવા માટે પોતાના પાર્ટનરને સમજવાની કોશિશ કરો. બાળકો સાથે સમય વિતાવો તમારી માટે સારૂ રહેશે.
મકર રાશિ: શનિની કુંભ રાશિમાં બુધ અને શુક્રનો યુતિથી મકર રાશિના જાતકોને ફાયદો થશે. બે રાજયોગો બનવાથી તમારી આવકમાં વધારો થશે. પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ રહેશે. અગાઉના રોકાણો સારા સમાચાર લાવશે. જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત પણ શક્ય છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos