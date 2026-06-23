/બુધની વક્રી ચાલ વધારશે મુશ્કેલીઓ? આ રાશિના લોકોએ નોકરી અને પૈસાની બાબતોમાં ફૂંકી-ફૂંકીને મૂકવા પડશે પગલાં !

Budh Vakri Effect: દૃક પંચાંગ મુજબ, 29 જૂનની રાત્રે બુધ કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રાજકુમાર માનવામાં આવે છે, આ ગોચર વૃષભ, મિથુન અને સિંહ સહિત 6 રાશિઓના જીવનમાં વાદવિવાદ, અવરોધો અને ખોટા નાણાકીય નિર્ણયોની શક્યતા વધારી શકે છે. જાણો કે તમારી રાશિ આ યાદીમાં છે કે નહીં.
Budh Vakri Effect: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, બુધને રાજકુમાર માનવામાં આવે છે અને મિથુન અને કન્યા રાશિઓ પર શાસન કરે છે. નક્ષત્રોમાં, બુધ આશ્લેષા, જ્યેષ્ઠા અને રેવતી પર શાસન કરે છે. દૃક પંચાંગ મુજબ, 29 જૂન, 2026ના રોજ રાત્રે 10:45 વાગ્યે બુધ કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. આ સમય દરમિયાન, વ્યક્તિઓ જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિલંબ, અવરોધો અથવા યોજનાઓ રદ કરવાનો અનુભવ કરી શકે છે. ગેરસમજ, દલીલો અને વિવાદોની સંભાવના વધી શકે છે. તેમને તેમના વિચારો સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કે બુધના વક્રીથી કઈ રાશિઓ પ્રભાવિત થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિ માટે, કર્ક રાશિમાં બુધ વક્રી તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે, જે ભાગ્ય સાથે સંબંધિત છે. તેથી, તમારે મુસાફરી સંબંધિત વસ્તુઓ, કરવેરા અને કાનૂની દસ્તાવેજો પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા શબ્દો અન્ય લોકો દ્વારા ગેરસમજ થઈ શકે છે, જે બદનક્ષી અથવા ટ્રોલિંગ તરફ દોરી શકે છે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ માટે, બુધ તમારા ત્રીજા ઘરમાં વક્રી થવાનો છે. આ સમય સર્જનાત્મક લેખકો, લેખકો, મીડિયા, માસ કોમ્યુનિકેશન, સોશિયલ મીડિયા મેનેજમેન્ટ, માર્કેટિંગ અથવા પીઆર ધરાવતા લોકો માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. કર્ક રાશિમાં બુધના વક્રી દરમિયાન, તમે જે કામ કરો છો તેનાથી અસંતુષ્ટ અનુભવી શકો છો. તેથી, ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે કોઈ કાર્યને ઘણી વખત ફરી લખવું પડી શકે છે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, કર્ક રાશિમાં બુધ વક્રી તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે, જેને ખર્ચનું ઘર માનવામાં આવે છે. તેથી, તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે તમારા ખર્ચ અને ભૂતકાળમાં લીધેલા નિર્ણયો પર ફરી વિચાર કરો. આ સમય દરમિયાન નાણાકીય નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, બુધ તમારી કુંડળીના બીજા ભાવમાં વક્રી થવાનો છે, જેને સંપત્તિનું ઘર માનવામાં આવે છે. તેથી, આ સમય દરમિયાન જીવનના મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે. કર્ક રાશિમાં બુધના વક્રી દરમિયાન તમારી યાદશક્તિ થોડી નબળી પડી શકે છે, તેથી સમયસર કોઈપણ ચુકવણી કરવા માટે રીમાઇન્ડર્સ સેટ કરો.
મીન રાશિ: લગ્ન કરવાનું વિચારી રહેલા મીન રાશિના જાતકોને કર્ક રાશિમાં બુધ વક્રી થવા દરમિયાન તેમના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે. બુધ તમારા ચોથા અને સાતમા ભાવ પર શાસન કરે છે, અને તેથી, આ તમારા વૈવાહિક જીવનમાં સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર ખૂબ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. મીન રાશિના માતાપિતાને પણ તેમના બાળકો સંબંધિત વારંવાર સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ધન રાશિ: ધન રાશિના જાતકોની કુંડળીમાં આઠમા ભાવમાં બુધની હાજરી શુભ માનવામાં આવતી નથી, અને તે હવે આ ભાવમાં વક્રી છે. તેથી, કર્ક રાશિમાં બુધ વક્રી થવાનો સમયગાળો તમારા માટે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમે કોઈપણ કાનૂની, વ્યવસાયિક અથવા અન્ય ભાગીદારી પર પુનર્વિચાર કરવા માંગી શકો છો, કારણ કે તમને કંઈક એવું મળી શકે છે જે તમારા પક્ષમાં ન હોય.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.