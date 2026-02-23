Budh Vakri: 26 ફેબ્રુઆરીથી બુધ ચાલશે ઊંધી ચાલ, આ 6 રાશિના જાતકોને થશે ફાયદો ! જાણો
Budh Vakri Effect: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બુદ્ધિ, વિચાર અને મેસેજનો ગ્રહ ગણાતો બુધ 26 ફેબ્રુઆરી, 2026થી કુંભ રાશિમાં વક્રી થશે. આ વક્રી ગતિ લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા સુધી, 21 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલશે.
Budh Vakri Effect: જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે બુધ વક્રી હોય છે, ત્યારે લોકોના નિર્ણય લેવામાં, વાતચીત કરવામાં અને વ્યવસાય સંબંધિત બાબતોમાં સમસ્યાઓ જોવા મળી શકે છે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે બુધના વક્રી દરમિયાન, જૂના મુદ્દાઓ ફરી ઉભરી શકે છે, અધૂરા કાર્યો પર ફરીથી ધ્યાન આપવાની જરૂર પડી શકે છે, અને સંબંધો અથવા વ્યાવસાયિક જીવનમાં ક્યારેક ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન દરેક નિર્ણય પર વિચાર કરવો શ્રેષ્ઠ છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: સિદ્ધિઓ અને સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. ઘર, કાર અથવા મિલકત સંબંધિત લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાનો ઉકેલ આવી શકે છે. કૌટુંબિક વિવાદનો ઉકેલ મળી શકે છે, જેનાથી માનસિક રાહત મળશે.
વૃષભ રાશિ: કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ સખત મહેનતથી સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંકલન સુધરશે, અને તમારો અવાજ સંભળાઈ શકે છે. જો કે, કામમાં ઉતાવળ હાનિકારક હોઈ શકે છે, તેથી દરેક કાર્ય સમજી વિચારીને પૂર્ણ કરો.
તુલા રાશિ: પ્રેમ અને ક્રિએટિવ કામ માટે આ સારો સમય છે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. કલા, ડિઝાઇન અથવા સામગ્રી સાથે સંકળાયેલા લોકોને નવી તકો મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ: વ્યવસાયિક ભાગીદારી ફાયદાકારક હોઈ શકે છે, અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. સંબંધો સારા રહેશે, પરંતુ તમારા અહંકારને દખલ ન થવા દો. નાની નાની બાબતો પર દલીલો ટાળો, કારણ કે આ વાતાવરણને બગાડી શકે છે.
મિથુન રાશિ: બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે. તમને તીર્થયાત્રા પર જવાની અથવા આધ્યાત્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળી શકે છે. જો કે, દસ્તાવેજો, કાગળો અથવા ફોર્મ ભરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો, કારણ કે ભૂલો થવાની સંભાવના છે.
મેષ રાશિ: આ સમયગાળા દરમિયાન, મેષ રાશિના જાતકો માટે આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. કોઈપણ જૂના અટકેલા પૈસા અથવા બાકી નફો પાછો મળી શકે છે. જો કે, ઉતાવળમાં રોકાણના નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. જૂના મિત્રોને મળવાથી અથવા તેમની સાથે સંબંધિત કામ આગળ વધારવાથી રાહત મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos