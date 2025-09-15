ઓક્ટોબરમાં બુધ બે વાર બદલશે ચાલ, આ 4 રાશિના લોકો જીવશે રાજા જેવું જીવન !
Budh Gochar: જ્યોતિષમાં બુધ ગ્રહનું વિશેષ સ્થાન છે. બુધને રાજકુમાર કહેવામાં આવે છે. બુધને બુદ્ધિ, તર્ક, સંવાદ, ગણિત, ચતુરાઈ અને મિત્રતાનો ગ્રહ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે બુધ શુભ હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિનું સૂતેલું ભાગ્ય પણ જાગે છે. ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં બુધ ગ્રહ બે વાર પોતાની ચાલ બદલશે
Budh Gochar: 2 ઓક્ટોબરે બુધ કન્યા રાશિમાં ઉદય કરશે. આ પછી, 3 ઓક્ટોબરે જ બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ બે વાર પોતાની ચાલ બદલવાથી કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ મળશે. ચાલો જાણીએ, બુધ બે વાર પોતાની ચાલ બદલ્યા પછી કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી રહેશે.
વૃશ્ચિક: વૃશ્ચિક રાશિના લોકોના બગડેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. કારકિર્દીના પડકારો દૂર થશે, વ્યાવસાયિક જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો આવશે. તમને કામમાં અવરોધોથી રાહત મળશે. આ સમય દરમિયાન, તમને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ માટે ઘણી તકો મળશે. પ્રેમ સંબંધો મધુર બનશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. તમારા લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, કારકિર્દીના વિકાસ માટે નવી તકોનો સંપૂર્ણ લાભ લો.
તુલા: સિંહ રાશિના લોકો માટે આ યોગ વરદાનથી ઓછો રહેશે નહીં. આ સમયે, દરેક કાર્ય તમારી ઇચ્છા મુજબ પરિણામ આપશે, મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે, દુશ્મનોનો પરાજય થશે. સંપત્તિમાં વધારો, વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ માટે નવી તકો, પારિવારિક જીવનમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ ગાઢ બનશે, કારકિર્દીમાં સુવર્ણ તકો ઉપલબ્ધ થશે.
સિંહ: સિંહ રાશિના લોકોને ખાસ લાભ મળશે. કારકિર્દીમાં અણધારી પ્રગતિ, આવકના નવા સ્ત્રોત, પરિવારનો સહયોગ, બાળકોના કારકિર્દીમાં પ્રગતિ. તમારા માટે બધું અનુકૂળ રહેશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. જૂના રોકાણમાંથી પણ સારું વળતર મળવાની શક્યતા છે.
મેષ: બુધની ચાલમાં પરિવર્તનથી તમને ફાયદો થશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિની તકો મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સિંગલ લોકોના જીવનમાં કોઈ રસપ્રદ વ્યક્તિ આવી શકે છે. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે. રોકાણ અથવા જૂના અટકેલા પૈસા પાછા આવવાની શક્યતા વધશે. પ્રેમ જીવનમાં રોમાંસ વધશે, વ્યવસાયમાં નફો થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
