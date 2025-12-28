ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2025ના અંતમાં બુધ બનાવશે પાવરફુલ યોગ, આ 3 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Dashank Yog: વૈદિક જ્યોતિષમાં, દશાંક યોગને એક ખાસ અને દુર્લભ યોગ માનવામાં આવે છે, જે ગ્રહો વચ્ચે 36-ડિગ્રી (દશાંશ) જોડાણ બને છે ત્યારે રચાય છે. આ યોગ વ્યક્તિની બુદ્ધિ, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, ક્રિયાઓ અને જીવન દિશા પર ઊંડી અસર કરે છે.
 

Updated:Dec 28, 2025, 06:23 PM IST

Dashank Yog: વૈદિક જ્યોતિષમાં, બુધને બુદ્ધિ, તર્ક, વ્યવસાય, શિક્ષણ અને સંદેશાવ્યવહારનો કારક માનવામાં આવે છે. તેથી, જ્યારે બુધની સ્થિતિ બદલાય છે, ત્યારે તે ફક્ત 12 રાશિઓ પર જ નહીં પરંતુ વિશ્વ, વ્યવસાય, શેરબજાર અને વ્યક્તિની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પર પણ અસર કરે છે. 29 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, બુધ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળ, શુક્ર અને સૂર્ય પહેલાથી જ આ રાશિમાં હાજર હશે. પરિણામે, બુધનો યુતિ બુધાદિત્ય યોગ અને લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ જેવા શુભ યોગોનું નિર્માણ કરશે.  

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 30 ડિસેમ્બરે સાંજે 4:29 વાગ્યે, બુધ અને યમ એકબીજાથી 36 ડિગ્રી પર સ્થિત થશે, જેનાથી દશાંક યોગ બનશે. આ સમયે, યમ ગ્રહ શનિની રાશિ, મકર રાશિમાં રહેશે. આ યુતિ ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે.  

મિથુન રાશિ: બુધ પોતે મિથુન રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી આ ગોચર અને યુતિ તમારા માટે અત્યંત પ્રભાવશાળી રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારી વાતચીત કુશળતા અને વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતાઓ મજબૂત થશે. વ્યવસાય, મીડિયા, લેખન, માર્કેટિંગ અને શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને નવી ઓળખ અને તકો મળી શકે છે. સંબંધોમાં પણ સુધારો થશે, અને ભાગીદારી સફળ થશે.  

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ માટે, દશંક યુતિ નાણાકીય મજબૂતી લાવશે. રોકાણના નિર્ણયો ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારી વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી તમને બીજાઓ કરતા આગળ રાખશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે, અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. શેરબજાર અથવા ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલા લોકો ખાસ લાભ અનુભવે તેવી શક્યતા છે.  

ધન રાશિ: ધન રાશિમાં બુધનું ગોચર અને અન્ય ગ્રહોની યુતિ તમારા ભાગ્ય અને કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી બુદ્ધિ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં તેજતા આવશે. ઉદ્યોગપતિઓને નવા સોદા થવાની સંભાવના છે, અને નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ સમય અત્યંત શુભ રહેશે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

