મે મહિનાની શરૂઆતથી બુધ થશે અસ્ત, આ 3 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે !

મે મહિનાની શરૂઆતથી બુધ થશે અસ્ત, આ 3 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે !


Mercury Sets Effect: આ વર્ષે, બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે બુધ ગ્રહની ચાલ બદલાશે. ગ્રહોના રાજકુમાર બુધના અસ્તથી કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે, જ્યારે અન્ય રાશિઓને સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે.
 

Updated:Apr 28, 2026, 07:28 PM IST

1/6
image

Mercury Sets Effect: આ વર્ષે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે બુધ ગ્રહની ગતિ બદલાવાની છે. ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર બધી 12 રાશિઓમાં જોવા મળે છે. હાલમાં, બુધ તેની ઉદય અવસ્થામાં ગોચર કરી રહ્યો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, આ વર્ષે વૈશાખ પૂર્ણિમા વ્રત 1 મે, 2026ના રોજ મનાવવામાં આવશે.   

2/6
image

ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર કેટલીક રાશિઓને લાભદાયક રહેશે, જ્યારે અન્ય રાશિઓને સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે બુધનું ગોચર ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ચાલો જોઈએ કે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધના ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.  

3/6
image

સિંહ રાશિ: સિંહ માટે, બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ગોચર ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તમારે વધારે પ્રયત્નો કર્યા વિના સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. આ રાશિના લોકો પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો અનુભવશે. તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે. નોકરી કરતા લોકોને વધારાની જવાબદારીઓ મળી શકે છે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે પ્રવાસનું આયોજન પણ કરી શકો છો. વૈવાહિક સુખ વધશે.

4/6
image

મકર રાશિ: બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું અસ્ત થવું મકર રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. પૈસાનો પ્રવાહ પણ આવશે. તમારા બધા વ્યવસાયિક પ્રયત્નો ફળદાયી રહેશે. વ્યવસાયિકોને પણ નફાકારક સોદો મળી શકે છે. પરિણીત લોકો રોમાંસનો અનુભવ કરશે. તમને કામ પર તમારા મેનેજર અને મિત્રો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.  

5/6
image

કર્ક રાશિ: બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું અસ્ત થવું કર્ક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના બોસ અને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓને કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ માટે બનાવેલી યોજનાઓ સફળ થશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાંસ પ્રબળ રહેશે.  

6/6
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

Mercury transit rashifalMercury setsmercury transit effects on zodiac signsmercury transitBudh GocharBudh AstaRashifal Budh HoroscopeTransit Mercury RashifalTransit Mercurytransit of mercuryHoroscope Mercury RashifalRashifal Mercury Horoscopemercury transitGujarati Newsspiritual news

Trending Photos