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Budh Asta lucky zodiac signs: આજથી બુધ થશે અસ્ત, આ 4 રાશિઓને એક મહિના સુધી થશે ભરપૂર ધનલાભ!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 18, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:34 AM IST

Budh Asta lucky zodiac signs: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ 18 ઓગસ્ટના રોજ અસ્ત થાય છે. આ પછી, બુધ 18 સપ્ટેમ્બર સુધી અસ્ત રહેશે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે બુધ અસ્ત થતાં 4 રાશિઓ માટે જબરદસ્ત લાભ લાવી શકે છે.

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Budh Asta lucky zodiac signs: આજે, 18 ઓગસ્ટના રોજ બુધ અસ્ત થાય છે. બુધ સૂર્યની નજીક આવતા જ અસ્ત થાય છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, બુધ 18 સપ્ટેમ્બર સુધી અસ્ત રહેશે. બુધનું અસ્ત બધી રાશિઓ માટે ખાસ પરિણામો લાવે છે. કેટલીક રાશિઓને નુકસાન થઈ શકે છે, જ્યારે અન્યને નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે બુધના અસ્તથી કઈ રાશિઓને લાભ થશે.  

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તુલા રાશિ: નફા અને આવક સંબંધિત બાબતોમાં તુલા રાશિ માટે નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. જૂના રોકાણો લાભ આપી શકે છે. જૂના સંપર્કો અટકેલા પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે. મિત્રો અને સાથીદારોનો સહયોગ પણ ઉપયોગી થશે. યોગ્ય વ્યૂહરચના વિકસાવવાથી નાણાકીય લાભની સંભાવનાઓ મજબૂત થઈ શકે છે.  

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સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના વ્યક્તિત્વ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાઓનો પ્રભાવ વધી શકે છે. તમારી કારકિર્દી અથવા વ્યવસાયિક યોજનાઓને સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરવાથી ફાયદાકારક રહેશે. અટકેલા ભંડોળ પાછા મળશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતા પહેલા વિચારવાની આદત તમને બીજાઓ કરતા આગળ રાખી શકે છે. તમારા વિચારોને અસરકારક રીતે રજૂ કરવાથી કામ પર સકારાત્મક પરિણામો મળી શકે છે.  

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મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિને સંદેશ અને જોડાણ સંબંધિત કાર્યમાં પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. વ્યવસાયિક બાબતોમાં સમજદારીપૂર્વક પગલાં લેવાથી લાભ થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. ભાઈ-બહેનો સાથે સારા સંબંધો જાળવવામાં સફળતા મળશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા નવા પ્રોજેક્ટ માટે તૈયારી પણ ભવિષ્યમાં ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.  

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મીન રાશિ: મીન રાશિના જાતકોને કામ પર તેમના આયોજન અને સમજણથી ફાયદો થઈ શકે છે. સતત મહેનત સ્પર્ધાત્મક બાબતોમાં સારી પરિસ્થિતિઓ તરફ દોરી શકે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવનારાઓને તેમની તૈયારી પર વધુ ખંતપૂર્વક કામ કરવાની તક મળશે. આ સમય દરમિયાન, તૈયાર કાર્ય ભવિષ્યમાં સકારાત્મક પરિણામો આપશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Budh Asta 2026
lucky zodiac signs

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