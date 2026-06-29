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30 જૂને બુધ થશે અસ્ત: આ 3 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, મળશે અઢળક ધનલાભ અને સફળતા!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:57 AM IST


Budh Asta 2026: 30 જૂન, 2026ના રોજ બુધ મેષ રાશિમાં અસ્ત થશે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, બુધનું અસ્ત તમામ 12 રાશિઓને અસર કરશે. જોકે, કર્ક, સિંહ અને મકર રાશિના લોકોને કારકિર્દી, વ્યવસાય, પૈસા અને પ્રતિષ્ઠાના મામલામાં સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે.
 

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Budh Asta 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં, બુધને બુદ્ધિ, વાણી, વ્યવસાય, શિક્ષણ અને સંદેશાવ્યવહારનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે બુધની ગતિ અથવા સ્થિતિ બદલાય છે, ત્યારે તે બધી 12 રાશિઓને અસર કરે છે. 30 જૂન, 2026ના રોજ, બુધ મેષ રાશિમાં અસ્ત થશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોના અસ્તને એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના માનવામાં આવે છે. જો કે તેની અસર દરેક વ્યક્તિની કુંડળીના આધારે બદલાઈ શકે છે, પરંતુ આ સમય કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.   

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બુધ અસ્ત થયા પછી, કેટલીક રાશિના લોકોને નોકરી, વ્યવસાય, પૈસા અને માન-સન્માનની દ્રષ્ટિએ સારા પરિણામો જોવા મળી શકે છે. અન્ય લોકોને તેમના નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.  

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સિંહ રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, બુધનું સ્થાન ઘણી સારી તકો લાવી શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો શક્ય છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા લોકોને ઇચ્છનીય ઓફર મળી શકે છે. તમે નવી વ્યવસાય યોજના પર કામ શરૂ કરી શકો છો, જે ભવિષ્યમાં ફળ આપશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત થવાના સંકેતો છે. યાત્રા પણ લાભ લાવે તેવી શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સારો સમય પસાર થઈ શકે છે.  

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મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, બુધનું સ્થાન ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે, અને કામ પર તેમનું માન વધશે. નવા વ્યવસાયિક કરાર થઈ શકે છે, જે આવકમાં વધારો દર્શાવે છે. જો કોઈની પાસે પૈસા અટવાયેલા હોય, તો તે પાછા મળવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે અને માનસિક તણાવ પણ ઓછો થઈ શકે છે.

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કર્ક રાશિ: આ સમય કર્ક રાશિના લોકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયી લોકોને નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે અને નફો વધી શકે છે. જૂના રોકાણથી નફો થવાની પણ શક્યતા છે. કૌટુંબિક સહયોગ મળશે, અને આત્મવિશ્વાસ પહેલા કરતાં વધુ સારો રહેશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Budh Asta
Gujarati News
spiritual news
Budh Asta 2026
Mercury combust
aries
career horoscope
Astrology News
zodiac signs

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