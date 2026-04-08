બુધનું એપ્રિલમાં મહા પરિવર્તન, 1 નહીં 2 રાશિઓમાં ગોચર, 6 રાશિઓના જીવનમાં આવશે મોટો બદલાવ !
Budh Gochar Effects: એપ્રિલમાં બુધનું મોટું ગોચર થવાનું છે. સૌપ્રથમ, તે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આનાથી નીચભંગ યોગ બનશે, પરંતુ બુધનું ગોચર ત્યાં અટકશે નહીં. ત્યારબાદ બુધ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 11 એપ્રિલે બુધ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 30 એપ્રિલે બુધ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
બુધ એક જ મહિનામાં બે ફેરફારોનો અનુભવ કરશે. આનો તમારી રાશિ પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડશે. બુધને પૈસાના સંચાલન, વ્યવસાય, જ્ઞાન, બેંકિંગ અને લેખન કૌશલ્યનો કારક છે, અને આનો તમારા જીવન પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડશે. અહીં, આપણે 6 રાશિઓની વિશે જણાવીશું જ્યાં બુધનું ગોચર અસર કરશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: આર્થિક પ્રગતિ થશે. વ્યવસાયનો વિસ્તાર થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. ખર્ચ અને બાળકો સંબંધિત કેટલીક ચિંતાઓ વધશે. તમને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે. તમારા કાર્યોના પરિણામો સકારાત્મક રહેશે. સ્થાનાંતરણની શક્યતા રહેશે. ડાબા કાનમાં દુખાવો થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ: શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થશે. નજીકના મિત્ર સાથે તણાવ વધશે. આંતરિક બીમારી વધશે. લીવર, કિડની અને પ્રોસ્ટેટ સમસ્યાઓને કારણે તણાવ વધશે. મુસાફરી ખર્ચ વધશે. વૈભવી વસ્તુઓ પર ખર્ચ વધશે. તમારા ભાગ્યમાં અવરોધો આવશે. ધાર્મિક ખર્ચ વધશે.
મીન રાશિ: માનસિક ચિંતન વધશે. ચીડ વધશે. ઘર અને વાહન સુખ-સુવિધાઓ વધશે. તમને વ્યક્તિગત મિલકતથી લાભ થશે. ભાગીદારીના કામથી તણાવ વધશે. પ્રેમ સંબંધોમાં તણાવ આવશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે.
મકર રાશિ: વીરતા, પ્રયત્નો અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. નસીબ તમારા કાર્યમાં તમારી તરફેણ કરશે. તમારા પિતાનો સહયોગ અને સહયોગ વધશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ વધશે. ધાર્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત થશે. રાજકીય લાભ પ્રાપ્ત થશે. વ્યવસાયમાં સમૃદ્ધિ થશે. દુશ્મનોને કારણે તણાવ પણ વધશે.
કુંભ રાશિ: આર્થિક બાબતોમાં પ્રગતિ થશે. કૌટુંબિક બાબતોમાં ખર્ચ વધશે અને કૌટુંબિક પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થશે. પેટ અને પગની સમસ્યાઓ તણાવ વધશે. આંતરિક બીમારી વધશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારી વાણીની તીવ્રતા વધશે.
ધન રાશિ: ઘર અને વાહનોથી આરામમાં વધારો થશે. તમને સ્થાવર મિલકત અને સ્થાવર મિલકતથી લાભ થશે. ભાગીદારીના કામમાં પ્રગતિ થશે. સખત મહેનતમાં અવરોધો આવશે. લગ્નજીવન અંગે સામાન્ય તણાવ રહેશે. ખર્ચ વધશે. સામાજિક સ્થિતિ અંગે થોડી ચિંતા રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
