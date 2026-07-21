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બુધ થશે માર્ગી: 25 જુલાઈથી આ 4 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, થશે મોટો આર્થિક લાભ!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:50 AM IST


Budh Margi Rashifal: 25 જુલાઈ, 2026ના રોજ બુધ મિથુન રાશિમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યો છે. ચાર રાશિઓ માટે બુધની સીધી ચાલ અત્યંત શુભ સાબિત થશે. તેમના બધા સપના પૂરા થશે, સાથે જ મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય લાભ પણ થશે. ચાલો જાણીએ કે આ કઈ રાશિઓ છે.
 

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Budh Margi Rashifal: પંચાંગ મુજબ, 25 જુલાઈના રોજ સવારે 4.35 વાગ્યે બુધ સીધી ગતી કરશે. બુધની સીધી ચાલ તમામ રાશિઓ તેમજ દેશ અને વિશ્વ પર અસર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, બુધનું ગોચર વારંવાર આવતા અવરોધો અને ગેરસમજોને દૂર કરશે. વ્યાવસાયિક સોદાઓ પૂર્ણ થશે, વ્યવસાયમાં નવા ડીલ પર હસ્તાક્ષર થશે, અને મીડિયા, પત્રકારત્વ અને સામાજિક પ્લેટફોર્મમાં પ્રવૃત્તિ વધશે. ચાલો હવે જાણીએ કે બુધની સીધી ચાલથી કઈ ચાર રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર પડશે.  

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સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, બુધનું ગોચર તેમના માટે વરદાન સાબિત થશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. તેઓ તેમના રોકાણોમાંથી સારો નફો મેળવવામાં સફળ થશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. સારા પૈસા કમાવવાની સાથે, તમે પૈસા બચાવવામાં પણ સફળ થશો. તમે વિવિધ માધ્યમો દ્વારા ભંડોળ મેળવવામાં સફળ થશો. અટકેલા ભંડોળ પાછા મળી શકે છે.  

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મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, બુધની સીધી ચાલ અત્યંત શુભ રહેશે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે, અને તમે તમારા કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. નવું વાહન ખરીદવાની શક્યતા હોઈ શકે છે. આ રાશિના લોકો તેમની નેતૃત્વ ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવશે. સુવિધાઓમાં વધારો થશે. તેઓ ભૂતકાળના રોકાણોમાંથી સારો નફો મેળવવામાં સફળ થશે. તેઓ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ઊંડાણપૂર્વક વ્યસ્ત રહેશે.  

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મેષ રાશિ: બુધની સીધી ચાલ મેષ રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. તમારી હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. બુધની સીધી ચાલથી, વેચાણ, માર્કેટિંગ, મીડિયા અને સંદેશાવ્યવહાર ક્ષેત્રે કામ કરતા લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થશે. સંબંધોમાં સુધારો થશે, અને તમારી વાણી વધુ સુખદ બનશે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની અને કોઈપણ દલીલો ટાળવાની જરૂર પડશે.  

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કન્યા રાશિ: બુધની સીધી ચાલ કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. સંપત્તિમાં વધારો થશે. તમને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફો થશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને કારકિર્દીમાં લાભ માટે ઘણી સુવર્ણ તકો મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. વિદેશમાં નોકરી શોધવાનું તમારું સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે છે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Budh Margi 2026
Budh Margi rashifal
budh margi horoscope

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