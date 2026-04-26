બુધનું મેષમાં ગોચરથી આ રાશિઓની અચાનક બદલાશે પરિસ્થિતિ, નિર્ણયો પણ પડશે ખોટા, જાણો

Budh Gochar: એપ્રિલના અંત સુધીમાં બુધ ગ્રહ પોતાની રાશિ બદલવાનો છે. 30 એપ્રિલની સવારે બુધ ગ્રહ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે, જે રાશિનું ઉચ્ચ રાશિ છે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધારશે.
 

Updated:Apr 26, 2026, 05:15 PM IST

Budh Gochar: ગ્રહો અને નક્ષત્રોની સ્થિતિ સમયાંતરે બદલાતી રહે છે, અને દરેક રાશિ પર તેમનો પ્રભાવ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. જ્યારે કોઈ ગ્રહ એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ બદલાય છે. કેટલાક માટે, આ ગોચર નવી તકો અને સકારાત્મક પરિણામો લાવે છે.   

કેટલાક માટે, તે જ ગોચર પડકારો લાવે છે. આવું જ એક ગોચર એપ્રિલના અંતમાં છે. બુધ એપ્રિલના અંતમાં મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેથી, આનો કેટલીક રાશિઓ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પડશે નહીં. એકંદરે, આ સમય દરમિયાન ત્રણ રાશિઓ માટે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓના આધારે, આ ગોચર 30 એપ્રિલ, 2026ના રોજ થશે.  

વૃષભ રાશિ: આ ગોચર વૃષભ રાશિના બીજા ભાવને અસર કરશે. પરિણામે, ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે બિનજરૂરી ખર્ચ ન કરવા માટે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. આવી પરિસ્થિતિઓ ઘણીવાર ચિંતાનું કારણ બનશે. આ તમને ઘણીવાર બેચેન બનાવશે. આ ચિંતા આવેગજન્ય નિર્ણયો તરફ દોરી શકે છે. ઉતાવળમાં નિર્ણયો ન લેવાનું ધ્યાન રાખો. તમારા માટે એકમાત્ર સલાહ એ છે કે તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને ડગમગવા ન દો. જો તમે પૈસા પ્રત્યે બેદરકાર અથવા અવિવેકી છો, તો વસ્તુઓ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. જો તમે આને નિયંત્રિત કરશો, તો પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે.  

મકર રાશિ: આ ગોચર મકર રાશિને પણ અસર કરશે. આ રાશિ રાશિમાં દસમા ક્રમે છે. શનિ આ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. આ રાશિ મકર રાશિના ચોથા ભાવને અસર કરશે. આ ગોચર દરમિયાન મકર રાશિના જાતકોને કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારી માતાનું ખાસ ધ્યાન રાખો. કોઈપણ સમસ્યાઓ પર ધ્યાન ન આપો.  

કન્યા રાશિ: બુધ ગોચર કન્યા રાશિના દસમા ભાવને અસર કરશે. આ ગોચર પછીનો સમયગાળો પડકારોથી ભરેલો હોઈ શકે છે. વ્યાવસાયિક દબાણ અને કામનો બોજ સંભવ છે. વસ્તુઓ અચાનક બદલાશે, તેથી તેમના માટે માનસિક રીતે તૈયાર રહો. પછી ભલે તે તમારી કારકિર્દી હોય કે પ્રેમ જીવન, તમારે ઉતાવળમાં કોઈ મોટા નિર્ણયો ન લેવા જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને આ સમય દરમિયાન વધુ પડતું વિચારવાનું ટાળો. એવું નથી કે તમારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાની જરૂર નથી. નિર્ણય લો, પરંતુ જો તમે થોડી ગણતરીથી બધું કરો છો, તો વધુ મુશ્કેલી નહીં આવે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

