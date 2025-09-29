ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

IMD Alert: હવામાન વિભાગની 3 દિવસની ખતરનાક આગાહી, ગુજરાતના આ વિસ્તાર માટે જાહેર કર્યું રેડ એલર્ટ

Gujarat Weather Update: છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પૂર અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. રવિવારે ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડામાં સૌથી વધુ વરસાદ પડ્યો હતો, જેમાં લગભગ 8 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ માટે ચેતવણી પણ જારી કરી છે.
 

Updated:Sep 29, 2025, 06:53 PM IST

Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં નવરાત્રિનો ઉત્સાહ ઠંડો પાડવા માટે વરસાદ ચાલુ થઈ ગયું છે. રવિવારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 7 થી 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જેના કારણે સૌરાષ્ટ્ર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ગરબા પંડાલોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી પણ ઉત્સવોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. હવામાન વિભાગે આગામી 72 કલાક માટે કેટલાક વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

ચોમાસું સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં સમાપ્ત થાય છે, પરંતુ આ વખતે, તે ઓક્ટોબરમાં શરૂ થવાનું છે, છતાં દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે. રવિવાર, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ગુજરાતના દક્ષિણ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ અને પવન ફૂંકાયા હતા, જેના કારણે ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડા ખાતે બંધ તૂટી ગયો હતો. રવિવારે ત્યાં લગભગ 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. નવસારી, સુરત અને અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદ પડ્યો હતો.

IMD મુજબ, સમગ્ર રાજ્યમાં 72 કલાક માટે અને દક્ષિણ ગુજરાત માટે 48 કલાક માટે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ લાગુ છે. આનો અર્થ એ થયો કે આજે અને કાલે આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. હકીકતમાં, એક ડિપ્રેશન પશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે દક્ષિણમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્ર પણ રેડ એલર્ટ પર છે.  

હવામાન વિભાગે નવરાત્રિ ઉત્સવ પહેલા ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી હતી. નવરાત્રિ અહીં ખૂબ જ ખાસ તહેવાર છે, અને વરસાદને કારણે ગરબા પંડાલો અને દુર્ગા પૂજા પંડાલોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. 

 ગઈકાલે મધ્ય ગુજરાતના ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા અને નવસારીમાં વરસાદને કારણે લોકો ગરબા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં, અને જ્યાં તેઓ પહોંચ્યા હતા ત્યાં બધે પાણી જોવા ભરાઈ ગયું હતું.

હવામાન વિભાગે 30 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી છે. આગામી 7-8 કલાકમાં છૂટાછવાયા વરસાદની પણ શક્યતા છે. આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ નોંધાયો હતો.  

