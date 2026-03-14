હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે માવઠાને લઈને કરી ભયાનક આગાહી, 18થી 20 તારીખ સુધી આ જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ, જાણો

Gujarat Mavthu Prediction: રાજ્યમાં હાલમાં કાળજાળ ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે કમોસમી માવઠાની આગાહી કરી છે, રાજ્યમાં હાલમાં ગરમીનો પારો 40ની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે. લોકોને અસહ્ય ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે માવઠાની આગાહિથી તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો થવાની આશંકા છે. ચાલો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગાહી વિશે જાણીએ.
 

Updated:Mar 14, 2026, 07:15 PM IST

Gujarat Mavthu Prediction: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યના લોકોને કાળઝાળ ગરમીથી રાહત મળશે. આવનારા પાંચ દિવસમાં તાપમાનમાં 2થી 5 ડિગ્રી સુધી ઘટાડો થવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. 

જ્યારે હવામાન વિભાગે માવઠાની પણ આગાહી કરી છે, હાલમાં રાજ્યમાં કપાસ, ચણા, ઘઉં સહિત અનેક પાકો તૈયાર થઈ ગયા છે, ખેડૂતો હાલમાં ખેતરમાંથી પાક લેવાનું શરૂ કર્યું છે અને ત્યારે કમોસમી માવઠું ખેડૂતોને ભારે નુકશાન કરી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 18થી 20 માર્ચે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.   

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ છે. જેના કારણે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, 18 માર્ચે કચ્છ, દ્વારકા, મોરબી, જામનગર બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.   

જ્યારે 19 માર્ચે કચ્છ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીરસોમનાથ, દીવ  બોટાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, વડોદરા, નર્મદા, તાપી ડાંગ અને સુરતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે 20 માર્ચે ગીરસોમનાથ, દીવ, અરવલ્લી, દાહોદ અને, મહીસાગરમા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ વરસાદ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે હોવાનું હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે.  

હવામાન વિભાગ સાથે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદની અને રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટા ફેરફારની આગાહી કરી છે, અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં 18થી 20 માર્ચ દરમિયાન મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસરથી ગરમી વચ્ચે વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે, જેમાં પાટણ, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ, વડોદરા તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે જણાવી છે.   

પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી થવાને કારણે ગરમીમાં થોડોક રાહત મળી શકે છે. 11થી 20 મે દરમિયાન આંધી-વંટોળ સાથે છૂટાછવાયા વરસાદ અથવા છાંટાની શક્યતા પણ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 23 મે પછી દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના પણ અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 24 મેથી 4 જૂન દરમિયાન ગરમી સાથે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.  

અંબાલાલ પટેલે ગરમીને લઈને પણ આગાહી કરી છે, અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 26 એપ્રિલ પછી ગરમીમાં વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે, ત્યારે તાપમાન 43°C સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે મે મહિનામાં કેટલીક જગ્યાએ તાપમાન 45°C સુધી પહોચવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.  

