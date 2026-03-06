ગરમી માટે થઈ જાવ તૈયાર! હવે રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી બોલવશે ભુક્કા, આ જિલ્લામાં હિટવેવનું યલો એલર્ટ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોગરમી માટે થઈ જાવ તૈયાર! હવે રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી બોલવશે ભુક્કા, આ જિલ્લામાં હિટવેવનું યલો એલર્ટ

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત થતાની સાથે જ સૂર્યદેવ આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં આગામી પાંચ દિવસ સુધી હિટવેવ રહેવાની ગંભીર આગાહી કરી છે, જેના કારણે નાગરિકોએ કાળઝાળ ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દરિયાકાંઠાના અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ગરમીનું જોર વધુ રહેશે. ખાસ કરીને ભાવનગર જિલ્લામાં આગામી બે દિવસ હિટવેવની પ્રબળ શક્યતા છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા પોરબંદર, દીવ, સુરત, ભરૂચ, નવસારી અને વલસાડમાં હિટવેવને લઈ યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં હવે ગરમીની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, ગરમ ભેજવાળું વાતાવરણ રહેવાથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. રાજ્યના 12 જિલ્લાઓનું તાપમાન 37 ડિગ્રીને પાર પહોંચી જશે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી બે દિવસમાં વાતાવરણમાં 3-5 ડિગ્રીનો વધારો થવાની શક્યતા છે. તો અમદાવાદનું તાપમાન 40 ડિગ્રી આસપાસ નોંધાવવાની શક્યતા છે. 

આ તરફ અંબાલાલ પટેલે ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, માર્ચ મહિનામાં દેશ સહિત ગુજરાતમાં વાતવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવશે. રાજ્યમાં 16 થી 20 માર્ચ અને 24 માર્ચથી એપ્રિલની શરૂઆત સુધીમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીના કારણે દેશના ઘણા ભાગોમાં ચોમાસા જેવો વરસાદની શકયતા છે. 

અંબાલાલ પટેલે કમોસમી માવઠાની આગાહી કરતા કહ્યુ કે, ગુજરાતમાં પણ પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી સાથે વરસાદની શક્યતા છે. ઉત્તર ભારતમાં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા અને કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યાતા છે. 

