હજુ પણ યથાવત રહેશે માવઠાનો કહેર! આગામી 7 દિવસ વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
Gujarat Weather Forecast: ગુજરાત રાજ્ય હાલમાં કમોસમી વરસાદની ઝપેટમાં છે, જેને પગલે રાજ્યમાં ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈ આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, અરબસાગરમાં બનેલા ડિપ્રેસનના કારણે વરસાદ યથાવત રહેશે. સૌથી વધુ વરસાદ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પડ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં આગામી ત્રણ દિવસ સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા છે અને ત્યાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે અને આગામી બે દિવસ માટે યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. બે દિવસ બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે અને અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર મોન્સૂન ટ્રફ, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. દરિયો તોફાની બનતા માછીમારોને પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. દરિયા કાંઠે LC3 સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દરિયામાં આજથી ચાર દિવસ બાદ વધુ પવનનું જોર વધશે. અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.
રાજ્યમાં હળવાથી અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. જેમાં ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, અમરેલી, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, સુરત અને ભરૂચમાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં યેલો એલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે. અરબ સાગરમાં સર્જાયેલા ડિપ્રેશનના કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ છે, તો મોસમી વરસાદના કારણે સતત બીજા દિવસે અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ છે.
વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતાને પગલે હવામાન ખાતાએ કેટલાક વિસ્તારો માટે એલર્ટ જાહેર કર્યા છે. બુધવારથી સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં તેમજ શનિવારના રોજ સુરત અને નવસારીમાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના હોવાથી ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરાયું છે. વળી, અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં મંગળવાર સવારનાં 6 વાગ્યા સુધીના વિતેલા 24 કલાક દરમિયાન અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જે ગંભીર પરિસ્થિતિ તરફ ઈશારો કરે છે.
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના માછીમારો અને બોટ માલિકો માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ સૂચના જાહેર કરાઈ છે. હવામાન વિભાગની ભારે પવન અને વરસાદની આગાહીને પગલે, ઓખા બંદર પર સતત ચોથા દિવસે ત્રણ નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે. આગામી પાંચ દિવસ એટલે કે 30 ઓક્ટોબર સુધી દરિયો ન ખેડવા અને માછીમારીની તમામ પ્રવૃત્તિઓ બંધ રાખવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. પવનની ગતિ 40-50 કિલોમીટરથી વધીને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની સંભાવના હોવાથી દરિયામાં ગયેલી તમામ બોટોને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે પાછી બોલાવી લેવા અને જાનમાલનું નુકસાન ન થાય તે માટે સંપૂર્ણ તકેદારી રાખવા સૂચના અપાઈ છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને આગાહી કરી કે, આગામી 24 કલાકમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, કચ્છના ભાગો, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે. ધીરે ધીરે વરસાદ ડુંગરપુર થઈને રાજસ્થાન ભાગોમાં જવાની શક્યતા રહેશે. જેને કારણે રાજસ્થાન વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને અરબી સમુદ્રની મજબૂત સિસ્ટમ કારણે તેમજ બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ કારણે થઈ રહ્યો છે. આ વરસાદ ધીરે ધીરે ધટશે. આફત લગભગ ઘટશે. 2 થી 5 નવેમ્બર સુધી ધીરો વરસાદ રહેશે. જેની કૃષિ પાકો પર પણ અસર થવાની શક્યતા રહેશે.
