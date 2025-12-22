ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ધાબળા તૈયાર રાખજો, ગુજરાતમાં હાર્ટ જમાવી દે તેવી આકરી ઠંડીની આગાહી! હવામાન વિભાગે આપી મોટી ચેતવણી

Cold Wave Alert: ફુલગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ સૌ ગુજરાતીઓ વહેલી સવારે કરી રહ્યા છે. પરંતુ હવે ફુલગુલાબી નહીં પણ હાર્ટથીજવતી ઠંડી માટે તૈયાર રહેજો. કારણ કે આગામી 24 કલાકમાં આકરી ઠંડીની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના લોકોએ તો વધારે સાવધાન રહેવું પડશે. તો રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ કડકડતી ઠંડી અનુભવાશે. ત્યારે ક્યાં કેવી પડવાની છે ઠંડી? શું કરી છે હવામાન વિભાગે આગાહી. ચાલો જાણીએ. 

Updated:Dec 22, 2025, 07:23 PM IST

1/5
image

સવારે સ્વેટર પહેરીને ઊઠો, બપોરે પંખો ચાલુ કરો અને સાંજે ફરી કંબલ શોધો. જી હા... આ છે ગુજરાતની ફુલ કન્ફ્યુઝનવાળી ઠંડી. પણ હવે ધ્યાન રાખજો, કારણ કે હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડી નહીં પણ ગુજરાતમાં હાર્ટથી જમાવી દે તેવી આકરી ઠંડી આવવાની છે.

2/5
image

હવામાન વિભાગે ઠંડીને લઈને મોટી ચેતવણી આપી છે. આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો સીધો ઘટાડો થવાનો છે અને ગુજરાતીઓ કહેતા જોવા મળશે. અરે, કશ્મીર જેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. સવાર પડે એટલે હાથ ઘસતા ઘસતા ચા પીવાની ફરજ, રાતે સુઈએ એટલે રજાઈની શોધ. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડી પોતાનું પૂરું ફોર્મ બતાવાની તૈયારીમાં છે.

3/5
image

હવામાન વિભાગના કહેવા મુજબ આગામી 7 દિવસ રાજ્યનું વાતાવરણ રહેશે સુકું. એટલે કે, વરસાદ નહીં, પણ ઠંડી તમને સુકવી નાખશે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17.2 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા, ગાંધીનગરમાં 16.5 ડિગ્રી તાપમાનની આગાહી છે. એટલે કે, આ બન્ને શહેરોમાં સ્વેટર, શાલ અને જાકેટ ફૂલ ઓન મોડમાં રાખજો.

4/5
image

છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં સૌથી વધુ ઠંડી લાગી છે, જૂનાગઢના કેશોદને જ્યાં 12.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. જ્યારે સૌથી વધુ લઘુત્તમ તાપમાન ઓખામાં 22 ડિગ્રી નોંધાયું. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે. ખાસ કરીને વહેલી સવાર અને મોડી રાત્રે.  તો ગુજરાતીઓ, હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડીને અલવિદા કહો, કેમ કે, આવવાની છે સાચી, સોલિડ અને સીટી વગાડે એવી ઠંડી. ધાબળા તૈયાર રાખજો.

5/5
image

બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી. પરંતું આવું લાંબો સમય નહિ રહે. કારણ કે, ગુજરાતમાં ફરીથી હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. તારીખ 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ તારીખોમાં રવિ પાક માટે ઠડી સારી રહેશે તેવું કહી શકાય. અંબાલાલ પટેલે ડિસેમ્બરમાં માવઠાની આગાહી કરાઈ છે. 

cold wave alertcold wave forecastgujarat weather forecastકડકડતી ઠંડીની આગાહીઠંડીનું એલર્ટ

Trending Photos