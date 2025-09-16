ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બચીને રહેજો! ગુજરાતમાં ફરી ભારે વરસાદની આગાહી, નવરાત્રિમાં ખેલૈયાની મજા બચાડશે મેઘરાજા!

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામી રહ્યો છે. ગુજરાતમાંથી ચોમાસાએ હજુ વિદાય લીધી નથી અને હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  

Updated:Sep 16, 2025, 07:08 PM IST

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 24 કલાક માટે વલસાડ, નવસારી, અને તાપી જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જ્યારે અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવા કે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગરબાના આયોજકો અને ખેલૈયાઓએ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સક્રિય થયેલી વરસાદી સિસ્ટમ નવરાત્રિ દરમિયાન પણ અસરકારક રહી શકે છે. ભારે વરસાદના કારણે ખુલ્લા મેદાનોમાં યોજાતા ગરબાના કાર્યક્રમો રદ થઈ શકે છે અથવા તો તેમને ઇન્ડોર સ્થળોએ ખસેડવા પડી શકે છે. અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને હળવા ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. ગરબાના આયોજકોએ વરસાદથી બચાવ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવી પડશે. ખાસ કરીને વોટરપ્રૂફ શેડ અને સ્ટેજની વ્યવસ્થા કરવી અનિવાર્ય બનશે, જેથી ખેલૈયાઓ અને કલાકારોને કોઈ તકલીફ ન પડે. વરસાદના કારણે ગરબાના શોખિનોનો ઉત્સાહ થોડો મંદ પડી શકે છે.

આગામી દિવસોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. જોકે, આ વરસાદ સાર્વત્રિક નહીં હોય અને રાજ્યના માત્ર 40 થી 50 ટકા વિસ્તારોમાં જ તેનો લાભ મળશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ સક્રિય થશે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. 

17થી 20 સપ્ટેમ્બરે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 થી 4 ઈંચ વરસાદ આવી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. આવામાં વરસાદ ચઢશે ત્યાં પડશે તેવી સ્થિતિ સર્જાશે.  અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, નવરાત્રિ દરમિયાન ઝરમર વરસાદ અને વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ અને ગરમીનો માહોલ રહેશે. આમ, વરસાદ નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે. 

નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ સાથે ગરમીનો માહોલ પણ રહેશે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે ગાજવીજ વરસાદી ઝાપટા પડશે. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં ચોમાસાની વિદાય છતાં વરસાદ રહી શકે છે. કારણ કે, ઓક્ટોબરમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. દેશભરમાં નૈઋત્ય ચોમાસાની વિદાયનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 25 સપ્ટેમ્બરથી વડોદરા, દક્ષિણ ગુજરાત માં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. 

