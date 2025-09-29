ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ મેઘરાજા બોલાવશે ધડબડાટી! આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં નવરાત્રિના તહેવારમાં વરસાદ વિઘ્ન બની રહ્યો છે. રવિવારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 7 થી 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જેના કારણે સૌરાષ્ટ્ર સહિત ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ખેલૈયાઓની મજા બગાડી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે આગામી 72 કલાક માટે કેટલાક વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

Updated:Sep 29, 2025, 07:32 PM IST

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ દિવસ ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો સહિત રાજ્યના 7 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 11 જિલ્લાઓમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. નવરાત્રિમાં વરસાદ થતાં ખેલૈયા અને આયોજકોમાં ચિંતાની સાથે નિરાશા છવાઇ ગઇ છે. 

હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કચ્છ, પાટણ, બનાસકાંઠા, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર જિલ્લામાં ભારે વરસાદને લઈને યલો એલર્ટ જાહેર કર્યુ છે.

30 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે જામનગર, અમરેલી, કચ્છ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ થઇ શકે છે. આ ઉપરાંત મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, આણંદ, ખેડા, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટા ઉદેપર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.

1 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, અમરેલી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે કચ્છ, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ શકયતા છે.

બીજી તરફ ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ આવવાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ, અમરેલી, પોરબંદર અને દ્વારકાના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે જામનગર, ખંભાળિયા, જોડીયા વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. 

કચ્છના ભાગોમાં ભારે વરસાદ આવી શકે છે. અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં બપોર બાદ વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. રાત્રે કોઈ કોઈ ભાગમાં ગરબા થઈ પણ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાત અને પંચમહાલમાં વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા છે.

બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક સિસ્ટમ 4 થી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન બનશે. ઉત્તર પૂર્વીય ભાગો તરફ તેની અસર થશે. ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 7 ઓક્ટોબરથી પશ્ચિમી હવાનું જોર પકડતા રાજ્યમાં વરસાદની વિદાય થશે. 

