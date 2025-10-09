ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ચોમાસાની વિદાય પહેલા મેઘરાજા ગુજરાતમાં મચાવશે કહેર! આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: હવામાન વિભાગે ગુજરાત રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે, જેનું મુખ્ય કારણ વેલમાર્ક લો પ્રેશર સિસ્ટમનું સક્રિય થવું છે. આ સિસ્ટમને કારણે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાશે. જો કે, વરસાદની આગાહી વચ્ચે પણ દિવસ દરમિયાન ગરમીનો પારો ઊંચકાઈ શકે છે, જેનાથી ભેજવાળી ગરમી (બફારો)નો અનુભવ થઈ શકે છે. વિભાગે નાગરિકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતોને આ હવામાન પલટાને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે.

Updated:Oct 09, 2025, 07:23 PM IST

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ફરી ચિંતાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આગામી 3 મહિનામાં 3 અલગ અલગ ઋતુનો અહેસાસ થશે. આજથી 13મી સુધી વાતાવરણમાં રહી શકે છે પલટો. આગામી 24 કલાક દરમિયાન ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ તથા સંઘ પ્રદેશોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. વરસાદની આગાહીને પગલે તમામ દરિયાકાંઠે DC-1 સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે.

હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે  40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર, કચ્છમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં ઓછી થઈ શકે છે. 

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા એક મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, દિવાળીના તહેવારની મજા વરસાદ બગાડી શકે છે. આગામી 17 તારીખથી 28 તારીખની વચ્ચે ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે, જેનું કારણ સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતા વાતાવરણમાં આવતો બદલાવ છે. 

આ ઉપરાંત તેમણે નવેમ્બર મહિનામાં એક મોટું સાયક્લોન સર્જાય તેવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી છે, જેના કારણે મધ્ય ભારત અને પૂર્વ ભારતના અનેક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. વધુમાં અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, 20 ડિસેમ્બર બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે અને આ ઠંડી 20 ફેબ્રુઆરી સુધી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. 

