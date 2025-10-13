દિવાળી તો બગડવાની! આ જિલ્લામાં કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ મચાવશે તબાહી, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની મોટી આગાહી
Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં ડબલ સિઝનનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. સવારે અને સાંજે ઠંડક તો બપોરે ગરમી પડે છે. ઉત્તર-પૂર્વથી ઉત્તરના પવનોના કારણે તાપમાન ઘટ્યું છે. રાજ્યમાં શિયાળાનું વહેલું આગમન થયું હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી છે. જો કે, બપોરે આકરો તાપ પડતો હોવાથી ગરમીનો અનુભવ તો થાય જ છે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં 13 ડિગ્રીનો તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે.
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન વરસાદ વિલન બની શકે છે. રાજ્યમાં આગામી 16થી 19 ઓક્ટોબર દરમિયાન છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગે તાપી, ડાંગ, સુરત, વલસાડ, નવસારીમાં માવઠાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. કમોસમી માવઠાનો માર દિવાળીના રંગમાં ભંગ પાડે તેવી શક્યતા છે.
19 ઓક્ટોબરના રોજ સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવ તથા દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. 20 ઓક્ટોબરના રોજ સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવ તથા દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
સમગ્ર રાજ્યભરમાં વહેલી સવારે ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. ધીમા પગલે ઠંડીની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. ત્યારે દિવાળીના તહેવાર પર વરસાદ અંગે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યુ કે, 13 થી 17 ઓક્ટોબર વાદળછાયુ વાતવરણ રહેશે. 18 થી 30 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે. 18 થી 21માં ઓક્ટોબર અરબી સમુદ્ર હલચલ જોવા મળશે. જેના કારણે ભેજમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહે છે.
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહી છે કે, દિવાળીના તહેવારોના સમયમાં ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 18 થી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બની શકે છે. જેને કારણે દિવાળીના દિવસે વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે પવન ફૂંકાશે. બેસતા વર્ષના દિવસે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. નવેમ્બર ની શરૂઆતમાં ગુજરાતમાં માવઠું થઈ શકે છે.
તેમણે કહ્યું કે, બેસાતા વર્ષ હવામાન બગડે શક્યતા રહે છે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના ઉત્તર પર્વતીય હિમ વર્ષાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે. જેના બાદ 23 ઓક્ટોબરથી ઠંડા પવન ફુકાશે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના દક્ષિણ ભારતમાં ભારતથી અતિભારે વરસાદ થતાં ગુજરાતમાં વાદછાયુ વાતાવરણ રહેશે. આ દિવસોમાં માવઠું થવાની શક્યતા છે.
