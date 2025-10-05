'શક્તિ' વાવાઝોડાને ઓછું આંકવાની જરૂર નથી, તબાહીનો આક સાઈક્લોન ઓસરી ગયા પછી ખબર પડશે'
Shakti Cyclone: ગુજરાત પર ફરી એકવાર અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલા 'શક્તિ' વાવાઝોડા નું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. ચોમાસાની ઋતુ વિદાય લઈ રહી છે, ત્યારે જ આ શક્તિશાળી વાવાઝોડાના સંકેત મળ્યા છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ એ આ વાવાઝોડાને લઈને મોટી આગાહી કરી છે અને લોકોને જન-ધન કાળજી રાખવા ચેતવ્યા છે. તેમના મતે, 'શક્તિ' વાવાઝોડાને ઓછું આંકવાની જરૂર નથી, કારણ કે તે મોટું નુકસાન પહોંચાડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
વાવાઝોડાની વર્તમાન સ્થિતિ અને સંભવિત યુ-ટર્ન
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, હાલમાં આ વાવાઝોડું દ્વારકાના દરિયા કિનારાથી આશરે 240 કિલોમીટર દૂર અરબી સમુદ્રમાં સ્થિત છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, વાવાઝોડું ઓમાન તરફ આગળ વધ્યા બાદ 6 તારીખે યુ-ટર્ન લેવાની શક્યતા છે અને તે ફરી ગુજરાત તરફ ફંટાઈ શકે છે. જોકે, આ આફતસૂચક આગાહીનો અર્થ એ નથી કે ડરી જવું, પરંતુ સાવચેત રહેવું અનિવાર્ય છે.
દરિયો વલોવાશે અને થાંભલાઓ પડી જવાની શક્યતા
આ વાવાઝોડાની અસરને કારણે દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓ પર ગંભીર અસર જોવા મળશે. આગાહીમાં સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે દરિયામાં કંરટ (તીવ્ર પ્રવાહ) જોવા મળશે, જેના કારણે મોજાં ઊંચા ઊછળશે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલના મતે, આ વાવાઝોડું એટલું શક્તિશાળી છે કે તેના કારણે ભારે પવન અને વરસાદની સાથે વિજળીના થાંભલાઓ પડી જવાની શક્યતા પણ રહેશે. પવનની ગતિ ખૂબ તેજ રહેવાના કારણે જનજીવન પર ગંભીર અસર પડી શકે છે. ખાસ કરીને કચ્છ અને પાકિસ્તાનના ભાગોમાં દરિયો વલોવાતો હોય તેવું જણાશે, જે તેની તીવ્રતાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.
અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો અને પવનની ગતિ
વાવાઝોડાની અસર માત્ર ગુજરાતના દરિયાકાંઠા સુધી સીમિત નહીં રહે, પરંતુ તેની અસર ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત થઈને કચ્છ સુધીના વિશાળ વિસ્તારમાં જોવા મળી શકે છે. મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ અંદાજે 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આ શક્તિશાળી વાવાઝોડું ચોમાસું વિદાય લેતું હોય તે સમયનું છે, જે સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર મહિનામાં આવતા વાવાઝોડાની જેમ વધુ નુકસાનકારક બની શકે છે.
તબાહીનો સાચો આંક ક્યારે ખબર પડશે?
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે એક મહત્ત્વની વાત જણાવી છે કે વાવાઝોડાને કારણે થયેલી તબાહીનો સાચો આંક તો વાવાઝોડું ઓસરી જાય પછી જ ખબર પડશે. આ વાવાઝોડાની ગતિ અને તીવ્રતામાં સતત ફેરફાર થવાની સંભાવના રહેલી છે, માટે સરકારી તંત્ર અને જનતા બંનેએ સતત હવામાનની માહિતી પર નજર રાખવી અને સુરક્ષાના તમામ પગલાં લેવા જરૂરી છે. 'શક્તિ' વાવાઝોડું સંભવિત ખતરો છે, જેને અવગણવો ન જોઈએ. જનતાએ સતર્ક રહીને, સરકારી માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરીને અને અગાઉથી તૈયારીઓ કરીને જાન-માલની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
