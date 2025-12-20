ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાત માટે આવનારા દિવસો ખુબ જ ભારે! કાતિલ ઠંડી અને માવઠાને લઈને અંબાલાલની ભયાનક આગાહી

Ambalal Patel Agahi: અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે આગાહી કરી છે. અંબાલાલે જણાવ્યું છે કે ડિસેમ્બર અડધો થઈ ગયો છતાં પણ જોઈએ તેવી ઠંડી પડતી નથી. અત્યારે લઘુત્તમ તાપમાનમાં થોડો વધારો થવાની શક્યતા રહેશે. ધીરે ધીરે પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવશે. હમણાં જે પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવ્યા ત્યારે વાદળોની અને થોડા છાંટા પડે તેવી આશા હતી પરંતુ એક એન્ટિ સાયક્લોન થતા પશ્ચિમી વિક્ષોભને ઉપરના ભાગમાં હડસેલી મૂકે છે. જેના કારણે ગુજરાતમાં વાદળો આવતા નથી. પરંતુ ગુજરાતમાં 21મી સુધીમાં વાદળો આવવાની શક્યતા રહેશે. 

Updated:Dec 20, 2025, 06:57 PM IST

રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારમાં હાલ બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઇ રહ્યો છે. માત્ર વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે તાપમાનનો પારો એકાદ ડિગ્રી ગગડતાં ગુલાબી ઠંડીનો અનુભવ થાય છે. ડિસેમ્બરના 20 દિવસ વીતી ગયા છતાં હજુ રાજ્યે કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ નથી કર્યો.  અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં દિવસનું તાપમાન 30થી 32 વચ્ચે રહે છે. જેથી શિયાળામા પણ ઉનાળા જેવી ગરમીનો અનુભવ થાય છે. 

જો કે આ બધા વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ઠંડીની આગાહી કરી છે. અંબાલાલના આંકલન મુજબ ગુજરાતમાં જાન્યુઆરીમાં તાપમાાનનો પારો ગગડતાં હાડ થીજાવતી ઠંડીનો અનુભવ થશે. ડિસેમ્બરના અંતથી જાન્યુઆરીમાં  હાડ થીજાવતી ઠંડી પડશે. જાન્યુઆરીમાં કાતિલ ઠંડી પડે તેવી શક્યતા છે. 11 જાન્યુઆરી બાદ કોલ્ડવેવની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. હિમાચલમાં બરફ વર્ષાો થતાં અને ઉત્તર તરફથી ઠંડા પવનો વહેતા થવાથી ગુજરાતમાં ડિસેમ્બરનો અંત અને જાન્યુઆરીમાં કાતિલ ઠંડી પડી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી ખતરનાક છે. અત્યાર સુધી તેમણે ભર શિયાળે માવઠાની આગાહી કરી છે. પરંતુ હવે તેમણે કડકડતી ઠંડી વચ્ચે કરા પડવાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે. આગામી 3 દિવસમાં ધીમે ધીમે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધી જશે. 3 દિવસ બાદ ફરી 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટી જશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પસાર થઈ જતા ફરી ઠંડીનો અહેસાસ થશે. અમરેલીનું લઘુતમ તાપમાન 12.6 ડિગ્રી નોંધાયું.   

નવી આગાહી કહે છે કે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા રહેશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. કેટલીક જગ્યા કરા પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, તારીખ 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ તારીખોમાં રવિ પાક માટે ઠડી સારી રહેશે તેવું કહી શકાય. જાન્યુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાના કારણે વધુ ઠંડી અનુભવાશે. રાતનું તાપમાન ઠડું રહેશે.   

ઉત્તર ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં સવાર અને રાત્રે ઘાટું ધુમ્મસ જોવા મળી રહ્યું છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો દિવસ દરમિયાન પણ ઠંડી હવા અને ધુમ્મસના કારણે સૂર્યપ્રકાશ ઓછો રહે છે. વાહનચાલકોને વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાથી મુશ્કેલી પડી રહી છે. હવામાન વિભાગે લોકોને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે. અંબાલાલ પટેલે તેનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે, ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી. 

21 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતા છે. વાદળો અવાના કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં તારીખ 21 અને 22 ડિસેમ્બરના રોજ માધ્યમ કક્ષાના પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેના કારણે રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો દેખાશે. 20 ડિસેમ્બર પછી ઉત્તરાખંડમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ તથા બરફવર્ષા થઈ શકે છે. ચમોલી, ઉત્તરકાશી અને પિથોરાગઢ જેવા વિસ્તારોમાં ઠંડી હવાઓ સાથે ધુમ્મસ વિઝિબિલિટી ઘટાડશે. 

