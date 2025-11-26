કમોસમી વરસાદ ગુજરાતનો પીછો નહીં છોડે! તારીખ સાથે આ વિસ્તારોમાં વરસશે મેઘો, ભયાનક આગાહી
Gujarat Unseasonal Rain Alert: ભૂકંપની સચોટ આગાહી કરનાર ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના મતે નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહથી લઈને ડિસેમ્બરના અંત સુધી ગુજરાતના હવામાનમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાતની શક્યતા અને પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસરને કારણે રાજ્યમાં ઠંડીની વધઘટ સાથે માવઠાના યોગ સર્જાઈ રહ્યા છે.
નવેમ્બરમાં ચક્રવાતની શક્યતા
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે આ ચક્રવાતની ગુજરાત પર ઓછી અસર થવાની શક્યતા છે.
આ ચક્રવાતની મુખ્ય અસર દક્ષિણ-પૂર્વ ભારતના વિસ્તારોમાં જોવા મળી શકે છે. જો દક્ષિણ-પૂર્વ ભારતમાં તેની અસર થાય, તો તેની આડઅસરરૂપે ગુજરાતના હવામાનમાં પણ ફેરફાર આવી શકે છે, ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં હવામાન પલટો આવી શકે છે.
ઠંડીમાં થશે વધારો
હાલમાં રાજ્યમાં ઠંડીમાં વધઘટ જોવા મળી રહી છે. પરંતુ જેમ જેમ સૂર્ય દક્ષિણાવર્તી જશે તેમ તેમ ઠંડી વધશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હળવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો (Western Disturbances) આવવાનું શરૂ થશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. ડિસેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર હેઠળ રાજ્યમાં ઠંડીમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે.
ડિસેમ્બરમાં મોટો પલટો અને માવઠાની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી લઈને ડિસેમ્બરના અંત સુધી ગુજરાતના હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં ફરી એકવાર બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ જોવા મળી શકે છે, જેની અસર ગુજરાતના હવામાન પર પડશે. આ સમયગાળામાં રાજ્યમાં માવઠું થવાની અંબાલાલે શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
માવઠાની અસર ક્યાં ક્યાં?
નિષ્ણાતના મતે, રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ (માવઠું) પડી શકે છે, જેમાં મુખ્યત્વે નીચેના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, પંચમહાલ, રાજકોટ, સૌરાષ્ટ્રના ભાગો અને દક્ષિણ ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે.
ખેડૂતોએ આ આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના પાકને સુરક્ષિત રાખવા માટે તૈયારી રાખવી જરૂરી છે. એકંદરે, આગામી દિવસોમાં રાજ્યના હવામાનમાં ઠંડી, પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને માવઠા જેવા પરિબળોને કારણે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળશે.
