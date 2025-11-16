આ તો ટ્રેલર છે, પિક્ચર હજી બાકી! ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી સાથે કમોસમી વરસાદની અંબાલાલની આગાહી
Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં હાલ શિયાળાની ઋતુ જામી રહી છે, અને ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે. આ દરમિયાન, ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા રાજ્યના હવામાન અંગે મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે, જે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા બંને માટે જાણવી જરૂરી છે.
યુરોપ અને એશિયામાંથી આવતા ઠંડા પવનો
હાલમાં ગુજરાતમાં જે ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, તેનું મુખ્ય કારણ યુરોપ અને એશિયા ખંડમાંથી આવી રહેલા ઠંડા પવનો છે. આ પવનોને કારણે રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધ્યું છે.
તાપમાનમાં વધારો અને વાતાવરણની સ્થિતિ
અંબાલાલ પટેલના મતે 18 નવેમ્બર થી 20 નવેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના તાપમાનમાં થોડો વધારો થવાની શક્યતા છે. હાલમાં રાજ્યનું વાતાવરણ લગભગ શુષ્ક (સૂકું) રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
દરિયાઈ સિસ્ટમ્સ અને વરસાદની આગાહી
નવેમ્બર મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં કેટલીક દરિયાઈ સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સંભાવના છે, જે નીચે મુજબ છે. 19 નવેમ્બર આસપાસ આરબ સાગરમાં લો પ્રેશર (હળવું દબાણ) બનશે. 24 નવેમ્બર આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં ડીપ ડિપ્રેશન અથવા સાયક્લોન (ચક્રવાત) બનવાની શક્યતા છે. આ સિસ્ટમ્સના પગલે દક્ષિણ ભારતમાં ભારે થી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
નવેમ્બરના અંતમાં વાતાવરણમાં પલટો
આ આગાહી મુજબ, નવેમ્બરના અંત તબક્કામાં રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. વળી, ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં પણ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા છે.
રવિ પાકો માટે અનુકૂળ વાતાવરણ
ખેડૂતો માટે આ આગાહી રાહતરૂપ છે. અંબાલાલ પટેલના મતે, આ સમય દરમિયાન રચાતું હવામાન રવિ પાકો માટે ઘણું સાનુકૂળ રહેશે. ખાસ કરીને ઘઉં, જીરું સહિતના અગત્યના પાકો માટે હવામાન સારું રહેવાનું અનુમાન છે.
ગાત્રો થીજવતી ઠંડીનો પ્રારંભ
શિયાળાનું અસલી જોર હવે ડિસેમ્બર મહિનાથી જોવા મળશે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, જેના કારણે ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. જોકે, ખરી અને ગાત્રો થીજવતી ઠંડીનો પ્રારંભ 22 ડિસેમ્બર બાદ થવાની શક્યતા છે. વધુમાં, જાન્યુઆરી મહિના સુધીમાં લા-નીનો બનવાનાં સંકેત છે, જેના પગલે ચાલુ વર્ષે વધારે ઠંડી પડવાની પૂરી સંભાવના છે.
