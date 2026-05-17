ચોમાસાની જબરદસ્ત એન્ટ્રી! 24 રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદનું એલર્ટ; આ વર્ષે મેઘો જલ્દી પહોંચશે ગુજરાત!

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 17, 2026, 09:40 AM IST|Updated: May 17, 2026, 09:40 AM IST

Ambalal Patel forecast: દેશમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે અને વરસાદની ઋતુ શરૂ થવા જઈ રહી છે. હવે આગામી 4 મહિના દેશમાં એક તરફ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાને કારણે વરસાદ પડશે, તો બીજી તરફ અલ નીનોની અસરને લીધે ગરમી પણ પડશે. તો ચાલો જાણીએ કે ચોમાસાના આગમન પછીના પહેલા અઠવાડિયામાં દેશભરમાં હવામાન કેવું રહેશે? ગુજરાતમાં ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોના વાતાવરણને લઈને એક મહત્વની આગાહી કરી છે. 
 

1/8

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં હવે ગરમીના પારામાં ધીરે-ધીરે ઘટાડો થવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ વાતાવરણમાં હજુ પણ વધ-ઘટ જોવા મળી શકે છે. 17મેથી તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જોકે, કેટલાક આંતરિક ભાગોમાં પારો હજુ પણ 43 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં તાપમાન 42 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અમુક આંતરિક ભાગોમાં તાપમાન ઊંચું રહેશે, જ્યારે દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં લોકોને ગરમીથી થોડી રાહત મળશે અને તાપમાન નીચું નોંધાશે.

પવનની ગતિ વધશે અને વાવાઝોડાની શક્યતા

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, હવે પવનની ગતિમાં સતત વધારો થશે અને સાથે જ આંધી-વંટોળનું પ્રમાણ પણ વધતું જોવા મળશે. ખાસ કરીને મે મહિનાના અંતમાં દરિયાઈ ગતિવિધિઓ તેજ બનશે. 22 મે બાદ અરબ સાગર વધુ સક્રિય થવાનો છે, જેના કારણે 26 મે સુધીમાં દરિયામાં ચક્રવાત (વાવાઝોડું) બનવાની પૂરેપૂરી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. 23 મે સુધીમાં મુંબઈ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પ્રી-મોન્સુન વરસાદની ધમાકેદાર શરૂઆત થઈ જશે. આ વર્ષે રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાં જ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, જે ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર લાવશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે કે આ વર્ષે ચોમાસું ઘણું સારું રહેશે અને આવતા વર્ષે પણ રાજ્યમાં વરસાદ ઘણો સારો જોવા મળશે.

3/8

IMD અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાએ દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી, આંદામાન સમુદ્ર, નિકોબાર દ્વીપસમૂહ અને આંદામાન દ્વીપસમૂહના વિજયપુરમ સહિતના કેટલાક ભાગોમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. હવે ચોમાસું કેરળ પહોંચશે અને 26 મે સુધીમાં કેરળમાં તેની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. આ વર્ષે ભારતમાં ચોમાસાની સીઝનમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થવાની આશંકા છે, કારણ કે અલ નીનો મજબૂત થવાને લીધે આ વર્ષે સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમી પડી શકે છે, જે ઓછો વરસાદ થવાનું કારણ બનશે.

ભારે વરસાદ અને ભીષણ લૂની ચેતવણી

IMD અનુસાર, જમ્મુ અને તેને અડીને આવેલા ઉત્તરી પાકિસ્તાન પર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) સક્રિય છે. દક્ષિણ રાજસ્થાન, પૂર્વ રાજસ્થાન, મધ્ય ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તર-પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને તેને અડીને આવેલા ઉત્તરાખંડમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. ચોમાસું, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરથી આ સપ્તાહે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના મેદાની વિસ્તારો અને મધ્ય ભારતના કેટલાક ભાગોમાં ભીષણ લૂ ચાલવાની શક્યતા છે. જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં અને આંદામાન નિકોબાર દ્વીપસમૂહ, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, કેરળ, માહે તેમજ દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

દિલ્હીમાં ભીષણ ગરમીની ચેતવણી

IMD અનુસાર, દિલ્હીમાં આ અઠવાડિયે 22 મે સુધી ભીષણ ગરમી પડી શકે છે. ગઈકાલે મહત્તમ તાપમાન 40.8 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન 24.8 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. આજે 17 મે, રવિવારના રોજ દિલ્હીમાં આંશિક રીતે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. બપોર/સાંજના સમયે ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત 20-30 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાશે અને પવનના ઝાપટાની ગતિ 40 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આગામી 3 દિવસમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 2-3 ડિગ્રીનો વધારો થશે અને ત્યારબાદ કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય. જ્યારે આગામી 3 દિવસમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 1-2 ડિગ્રીનો વધારો થશે અને ત્યારપછી કોઈ મોટો બદલાવ જોવા નહીં મળે.

પૂર્વોત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ

IMD અનુસાર, ચોમાસાની અસરથી પૂર્વોત્તર ભારતમાં નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં આજે 17 મેના રોજ અને ત્યારબાદ 20-22 મે વચ્ચે જુદી-જુદી જગ્યાઓ પર ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ગાજવીજ અને ચમક સાથે તેજ પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાક) ફૂંકાવવાની પણ શક્યતા છે. દક્ષિણ ભારતમાં 20 મે સુધી કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપ, રાયલસીમા, દરિયાકાંઠાના આંધ્ર પ્રદેશ, યનમ, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ગાજવીજ સાથે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેની સ્પીડ 50-60 કિમી પ્રતિ કલાકથી લઈને 70 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી હોઈ શકે છે.

પૂર્વ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદની ચેતવણી

IMD અનુસાર, પૂર્વ ભારતમાં 22 મે સુધી આંદામાન નિકોબાર દ્વીપસમૂહ, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ગંગાના મેદાની પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશામાં ક્યાંક હળવો તો ક્યાંક ખૂબ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. ગાજવીજ અને ચમક સાથે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેની સ્પીડ 50-60 કિમી પ્રતિ કલાકથી લઈને 70 કિમી પ્રતિ કલાક સુધીની હોઈ શકે છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં જમ્મુ-કાશ્મીર અને ઉત્તરાખંડમાં 20 મે સુધી ગાજવીજ, ચમક અને તેજ પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ) સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. મધ્ય ભારતમાં પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં 20 મે વચ્ચે ગાજવીજ, ચમક અને તેજ પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાક) સાથે હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

લૂ, અસહ્ય ઉકળાટ અને ગરમીની ચેતવણી

IMD અનુસાર, પશ્ચિમી રાજસ્થાનમાં 17 થી 22 મે દરમિયાન લૂ ચાલવાની સંભાવના છે. 21 અને 22 મેના રોજ કેટલાક વિસ્તારોમાં ભીષણ લૂનો પ્રકોપ રહી શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 17 થી 22 મે વચ્ચે લૂ ચાલવાની સંભાવના છે, જ્યારે 19 થી 22 મે વચ્ચે ભીષણ લૂ ચાલવાની આશંકા છે. પશ્ચિમી મધ્ય પ્રદેશમાં 17 થી 20 મે વચ્ચે લૂ ચાલવાની સંભાવના છે. પૂર્વી મધ્ય પ્રદેશ અને વિદર્ભમાં તેમજ પૂર્વી રાજસ્થાનમાં 17 થી 22 મે વચ્ચે લૂનો પ્રકોપ રહેશે. પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હીમાં 18 થી 22 મે વચ્ચે, અને છત્તીસગઢમાં 20 થી 22 મે વચ્ચે ભીષણ ઉકળાટ (ભેજવાળું વાતાવરણ) અને અસહ્ય ગરમી પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે.

