પરેશ ગોસ્વામીની ભૂક્કા કાઢી નાંખે તેવી આગાહી! સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન આ દિવસોમાં લાવશે ભારે વરસાદ!
Weather Expert Paresh Goswami Forecast: ગુજરાતમાં 2025નું ચોમાસું તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, ત્યારે બંગાળની ખાડીમાં એક નવું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન (વાવાઝોડું) બનવા જઈ રહ્યું છે. આને કારણે ગુજરાતમાં ફરીથી વરસાદી માહોલ જામશે, અને ખાસ કરીને નવરાત્રિના પર્વ પર વરસાદ વિઘ્ન બની શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ સર્ક્યુલેશનના કારણે રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે!
હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી મુજબ, આગામી સાત દિવસ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદ ચાલુ રહેશે. ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, અને નવસારી જેવા જિલ્લાઓમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ સિવાય વડોદરા, નડિયાદ, અને આણંદ જેવા શહેરોમાં પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
ક્યાં અને ક્યારે વરસાદ પડશે?
રાજ્યમાં આગામી પાંચ દિવસ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી છે. સુરત અને ભરૂચ: આજે આ બંને જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. અમદાવાદ: અહીં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે, અને આગામી પાંચ દિવસ સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. સાર્વત્રિક વરસાદ: 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતને બાદ કરતાં રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ રહેશે.
અમદાવાદ: 24 સપ્ટેમ્બર સુધી અહીં વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા
આ અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે જ આ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નવરાત્રિના તહેવારની શરૂઆતમાં જ વરસાદ પડવાથી ખેલૈયાઓ અને ગરબા આયોજકો માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગની રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી આવી છે. રાજયમાં આગામી પાંચ દિવસ ભારે વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી છે. મધ્ય ગુજરાતમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી છે.
સુરત અને ભરૂચમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતને બાદ કરતા તમામ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. અમદાવાદમાં આગામી પાંચ દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ કારણે નવરાત્રિના પર્વમાં વરસાદ વિઘ્ન બનશે.
22 તારીખે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છને બાદ કરતા તમામ જિલ્લામાં આગાહી છે. અમદાવાદમાં 24 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદની આગાહી છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, નવસારીમાં વરસાદની આગાહી છે. વડોદરા, નડિયાદ, આણંદમાં પણ વરસાદની આગાહી છે.
