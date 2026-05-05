/દૂધના પેકેટ પર અલગ અલગ રંગ કેમ હેય છે, કયા રંગનું દૂધ કેવું હોય છે, દૂધ ખરીદતા પહેલા આ જરૂરી માહિતી જાણો

Why milk packets in India have blue, green and orange colours? માર્કેટમાં તમે દૂધ ખરીદવા જાઓ છો, અને તમને અલગ અલગ રંગોનું પેકેટ દેખાય છે. દૂધના પેકેટ પર વાદળી, લીલું અને નારંગી રંગો દેખાય છે. પહેલી નજરમાં આ માત્ર કલર લાગે છે, પરંતું હકીકતમાં આ રંગમાં દૂધને લગતી ખાસ માહિતી છુપાયેલી હોય છે. તે બતાવે છે કે, દૂધ હળવું છે, મધ્યમ છે કે, પછી વધુ ક્રીમી છે. આ જાણ્યા વગર જ અનેક લોકો દૂધ ખરીદી લે છે. આવો જાણીએ આ રંગોની પાછળ શું લોજિક છે, અને તેનાથી દૂધ ખરીદવું કેટલું સરળ બની જાય છે.
ભારતમાં દૂધના પેકેજ પર જે રંગો દેખાય છે, તે માત્ર ડિઝાઈન નથી હોતી. પરંતું એકપ્રકારનું શોર્ટકટ હોય છે. જોકે, ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) પેકેજિંગ પર જરૂરી માહિતી જેમ કે સામગ્રી, લાઈસન્સ નંબર વગેરે નક્કી કરે છે. પરંતું આ રંગની પસંદગી ડેરી કંપનીઓ ખુદ કરે છે.
ભારત જેવા દેશમાં જ્યાં દરેક વર્ગના લોકો દૂધ ખરીદે છે, આ સિસ્ટમ બહુ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. આનો મતલબ એ છે કે, રંગ દૂધની ફેટ માત્રા અને તેની રિચનેસ બતાવે છે. એટલે જો તમને હળવું દૂધ લેવું હોય તો લીલો, અને જો વધુ મલાઈદાર દૂધ જોઈએ તો નારંગી રંગનું પેકેટ પસંદ કરી શકો છો. દૂધ એક એવી પ્રોડક્ટ છે, જે લોકો રોજ ખરીદે છે, તે પણ વિચાર કર્યા વગર ખરીદે છે. આવામાં પેકેજિંગને સરળ અને જલ્દી સમજમાં આવવું જરૂરી છે.
બહુ ઓછા લોકો માને છે કે, ગાઢ કે ચમકીલો રંગ સારા દૂધના સંકેત આપે છે, પરંતું આ ખોટી માન્યતા છે. હકીકતમાં રંગ માત્ર એ બતાવે છે કે, દૂધમાં ફેટ કેટલું છે, ન એ કે તેની ક્વોલિટી કેટલી છે. ડબલ ટોન્ડ દૂધ હળવું હોય છે અને ઓછું ફેટવાળું હોય છે. ટોન્ડ દૂધ માધ્યમ હોય છે, તો ફુલ ક્રીમ દૂધ સૌથી વધુ મલાઈદાર હોય છે. તેથી સૌથી સારું દૂધ એ જ છે, જે તમારી જરૂરિયાતના હિસાબે યોગ્ય હોય, અને ચા માટે હળવું કે મીઠાઈ માટે ગાઢું હોય.
પહેલી નજરમાં દૂધના પેકેટના રંગ માત્ર એક ડિઝાઈન એલિમેન્ટ લાગી શકે છે. પરંતું હકીકતમાં તે એક સ્માર્ટ અને ઉપયોગી સિસ્ટમ છે. તે ખરીદનારનું કામ સરળ બનાવે છે. અલગ અલગ દૂધની ઓળખ તરત કરાવે છે. ગ્રાહકોને યોગ્ય પસંદગીના દૂધ માટે મદદ કરે છે. (Disclaimer : આ ખબર માત્ર જાણકારી અને એક્સપર્ટની માહિતીના આધાર પર છે. આ સામાન્ય માહિતી છે, વ્યક્તિગત સલાહ નથી. તેથી કોઈ પણ સલાહને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો)