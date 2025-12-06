ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ છે ભારતીય ઈતિહાસના 5 ગદ્દાર રાજા, જેણે વિદેશીઓ માટે ખોલ્યા હતા દરવાજા

Traitor King of India: ભારતીય ઈતિહાસમાં ઘણા વીર યોદ્ધાઓએ દેશની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી, પરંતુ કેટલાક રાજા એવા હતા જેણે વ્યક્તિગત લાલચ અને ઈર્ષામાં આવી ગદ્દારી કરી. તેની આ ગદ્દારીને કારણે વિદેશી આક્રમણકારોએ ભારતમાં પગ જમાવ્યા અને વર્ષો સુધી શાસન કર્યું. આવો જાણીએ આ પાંચ ગદ્દાર રાજાઓ વિશે.
 

Updated:Dec 06, 2025, 01:27 PM IST

માનસિંહ

મહારાણા પ્રતાપની બહાદુરીના કિસ્સા આજે પણ સંભળાવવામાં આવે છે, પરંતુ તે સમયે તેમની વિરુદ્ધ ગદ્દારી કરનારમાં માનસિંહનું નામ લેવામાં આવે છે. મહારાણા પ્રતાપ જ્યારે આઝાદી માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે માનસિંગ મુઘલોનો સેનાપતિ બની ગયો. તેણે મહારાણા પ્રતાપ વિરુદ્ધ યોજનાઓ બનાવી. પરંતુ બાદમાં મહારાણા પ્રતાપે તેને હરાવી ગદ્દારીની સજા આપી.

મીર જાફર

ઇતિહાસકારોના મતે, મીર જાફર વિશ્વાસઘાતનું સૌથી કાળું ઉદાહરણ છે. બંગાળના નવાબ સિરાજ-ઉદ-દૌલાના સેનાપતિ તરીકે સેવા આપવા છતાં, તે અંગ્રેજો સાથે જોડાયો. નવાબ બનવાની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને, તેણે પોતાના જ શાસક સાથે દગો કર્યો અને પ્લાસીના યુદ્ધમાં બ્રિટિશ વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો. આનાથી ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનનો પાયો નંખાયો, અને મીર જાફર "નમક હરામ" તરીકે જાણીતા બન્યા.

મહારાજા નરેન્દ્ર સિંહ

1957ના સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં પટિયાલાના મહારાજા નરેન્દ્ર સિંહે અંગ્રેજોને ટેકો આપ્યો હતો. શીખો જ્યારે અંગ્રેજો સામે બળવો કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે અંગ્રેજોને મદદ કરી હતી. શસ્ત્રો, સંસાધનો અને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડીને, નરેન્દ્ર સિંહે ક્રાંતિને દબાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ જ કારણ છે કે તેમનું નામ ઇતિહાસમાં દેશદ્રોહી તરીકે કોતરાયું છે.

રાજા આમ્ભી

ઝેલમ ક્ષેત્રના રાજા આમ્ભીને પોરસથી ઈર્ષા હતી. જ્યારે સિકંદર ભારત આવ્યો તો આમ્ભીએ લડ્યા વગર તેની અધીનતા સ્વીકાર કરી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે રાજા આમ્ભી પોરસ વિરુદ્ધ સિકંદરનો સાથ આપ્યો અને યુદ્ધમાં ગદ્દારી કરી. આ પગલાએ ન માત્ર તેની કાયરતાને ઉજાગર કરી, પરંતુ ભારતીય રાજાઓની એકતાને પણ તોડી નાખી. (નોટઃ આ કહાની ઈતિહાસના પુસ્તકો અને પ્રચલિત કથાઓ પર આધારિત છે. તેની સત્યતાની સ્વતંત્ર રૂપથી પુષ્ટિ ઝી 24 કલાક કરતું નથી)

