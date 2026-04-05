ફરી મોંઘા થયા રિચાર્જ પ્લાન! કંપનીએ ઘટાડી વેલિડિટી, હવે માત્ર 20 દિવસ ચાલશે આ પોપુલર પ્લાન
સ્માર્ટફોન યુઝર્સને ફરી ઝટકો લાગ્યો છે. ટેલીકોમ સેક્ટરમાં હવે માત્ર રિચાર્જ મોંઘા કરવાની ટ્રિક બદલાઈ ગઈ છે. ટેલીકોમ કંપનીઓ હવે પ્લાન્સની કિંમતમાં વધારો કરતી નથી, પરંતુ તેની જગ્યાએ વેલિડિટી ઘટાડે છે.
ટેલીકોમ કંપનીઓનો નવો દાવ
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટેલીકોમ કંપનીઓ સતત રિચાર્જ મોંઘા કરવા માટે સીધો કિંમતોમાં વધારો કરવાની જગ્યાએ એક નવી ટ્રિક અપનાવી રહી છે. હવે કંપનીઓ પ્લાનની કિંમત તો યથાવત રાખે છે પરંતુ તેની વેલિડિટી કે બેનિફિટ્સમાં ચુપચાપ ઘટાડો કરી રહી છે. તાજેતરમાં જિયો અને બીએસએનએલે પોતાના લોકપ્રિય પ્લાન્સમાં આવા ફેરફાર કર્યાં છે.
વેલિડિટીમાં ઘટાડો
ટેલીટોમટોકના રિપોર્ટ પ્રમાણે BSNL એ પોતાના 107 રૂપિયાવાળા પ્રીપેડ પ્લાનની વેલિડિટી ઘટાડી દીધી છે. આ પેકમાં પહેલા 22 દિવસની વેલિડિટી મળતી હતી, તેને ઘટાડી 20 દિવસની કરવામાં આવી છે. જ્યારે આ પ્લાન લોન્ચ થયો ત્યારે 35 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવતો હતો, જેને લગભગ અડધી કરી દેવામાં આવી છે.
BSNL ₹197 પ્લાનમાં પણ ફેરફાર
BSNL એ અન્ય એક પ્લાનમાં ફેરફાર કર્યો છે. ટેલીટોમટોકના રિપોર્ટ અનુસાર સરકારી કંપનીએ 197 રૂપિયાના પોપુલર પ્લાનમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 42 દિવસથી ઘટાડી 35 દિવસ કરી દેવામાં આવી છે. સાથે તેમાં મળતા 4જીબી ડેટાને વધારી 5જીબી કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ફ્રી કોલિંગ અને દરરોજ 100 SMS ની સુવિધા મળે છે.
Jio એ ગ્રાહકોને આપ્યો ઝટકો
તાજેતરમાં જિયોએ પોતાના ગ્રાહકોને ઝટકો આપતા 195 રૂપિયાના ક્રિકેટ ડેટા પેકની વેલિડિટી ઘટાડી છે. આ પ્લાન પહેલા 90 દિવસ ચાલતો હતો, હવે તેની વેલિડિટી માત્ર 30 દિવસ કરી દેવામાં આવી છે. તેનો મતલબ છે કે આ પ્લાન પર પહેલા દરરોજ માત્ર 2 રૂપિયા ખર્ચ કરવો પડતો હતો, હવે તેનો ખર્ચ વધી 6.50 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
Jio નો ડેટા અને OTT ઓફર
જિયોના આ 195 રૂપિયાના પેકમાં ભલે વેલિડિટીમાં ઘટાડો થયો હોય પરંતુ ડેટા અને બીજા લાભ પહેલાની જેમ યથાવત છે. ગ્રાહકોને તેમાં કુલ 15 જીબી ડેટા મળશે. સાથે પ્લાનની સૌથી મોટી ખાસિયત ઓટીટી બેનિફિટ્સ છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને 90 દિવસ માટે જિયોહોટસ્ટાર મોબાઈલનું ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન મળે છે. આ માત્ર ડેટા પેક છે, તેમાં કોલિંગનો લાભ મળતો નથી.
યુઝર્સ પર શું થશે અસર
ટેલીકોમ કંપનીઓના આ નિર્ણયની અસર સીધી યુઝર્સના ખિસ્સા પર પડશે. હવે યુઝર્સે પહેલાની તુલનામાં વધુ રિચાર્જ કરાવવું પડશે, જેનાથી તેનો ખર્ચ વધી જશે. સાથે તેને ઓછી વેલિડિટીમાં તે જૂના લાભ મળશે એટલે કે કિંમત વધતા પ્લાન પહેલાથી વધુ મોંઘા થશે.
