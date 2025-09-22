5 કંપનીઓમાં હિસ્સો વેચવાની તૈયારી કરી રહી છે મોદી સરકાર ! લિસ્ટમાં છે આ સરકારી કંપનીઓના નામ !
Government Sell Stake: ચાવલાએ કહ્યું કે વર્ષની શરૂઆત અમે કેટલોક હિસ્સો વેચવાથી કર્યું હતું. બજારમાં અસ્થિરતાને કારણે થોડો ઘટાડો આવ્યો, પણ હવે બજાર સ્થિર થઈ ગયુ છે. અમે નાના રોકાણકારો માટે વેલ્યુ ક્રિએશનના કારણે અવસર આવશે.
Government Sell Stake: કેન્દ્રની મોદી સરકાર ટૂંક સમયમાં લગભગ અડધો ડઝન સરકારી કંપનીઓમાં પોતાનો બહુમતીનો હિસ્સો વેચવાની તૈયારી કરી રહી છે. ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેક્રેટરી અરુણિશ ચાવલાએ સોમવારે આ માહિતી આપી હતી. જ્યારે તે સ્પષ્ટ નહોતું કે કઈ કંપનીઓ વેચવામાં આવશે, આ પગલું સરકારની ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ યોજનાનો એક ભાગ છે.
અહેવાલો અનુસાર, ONGC અને NHPC તેમના ગ્રીન એનર્જી યુનિટ્સ, ONGC ગ્રીન એનર્જી અને NHPC રિન્યુએબલ એનર્જીને લિસ્ટ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. અગાઉના અહેવાલો સૂચવે છે કે સરકાર 5 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં હિસ્સો વેચવાની યોજના બનાવી રહી છે. આમાં, UCO બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર મુખ્ય છે.
ચાવલાએ કહ્યું કે અમે વર્ષની શરૂઆત કેટલાક હિસ્સાના વેચાણ સાથે કરી હતી. બજારની અસ્થિરતાને કારણે થોડો વિક્ષેપ પડ્યો હતો, પરંતુ હવે જ્યારે બજારો સ્થિર થયા છે, ત્યારે અમે નાના રોકાણકારો માટે મૂલ્ય નિર્માણની તકો લાવીશું. અમે વધુ OFS, લઘુમતી હિસ્સાનું વેચાણ અને કેટલાક IPO શરૂ કરીશું, અને આ યાત્રાને વેગ આપીશું.
ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેક્રેટરીના જણાવ્યા મુજબ, વીમા અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રોમાં નજીકના ભવિષ્યમાં IPO અને લઘુમતી હિસ્સાનું વેચાણ પણ જોવા મળી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આ ક્ષેત્રોમાં, સરકાર SEBI-મંજૂર પદ્ધતિઓ દ્વારા વિવિધ સ્વરૂપોમાં હિસ્સો વેચશે.
આ ઉપરાંત, સરકારે દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની, લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (LIC)માં પણ પોતાનો હિસ્સો ઘટાડવો પડશે. આ પગલું બજાર નિયમનકાર SEBIના નિયમોનું પાલન કરવા માટે જરૂરી છે, જેમાં કોઈપણ લિસ્ટેડ કંપનીમાં લઘુત્તમ જાહેર શેરહોલ્ડિંગ જરૂરી છે. એકંદરે, સરકારના આ પગલાને ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા અને નાણાકીય શિસ્ત જાળવવા તરફનો એક મોટો પ્રયાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
Trending Photos