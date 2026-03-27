Mole Astrology: જે યુવતીના આ 5 અંગ પર હોય તલ તે હોય ભાગ્યશાળી, લગ્ન પછી પતિ માટે સાબિત થાય લકી
Mole on Female Astrology: દરેકના શરીરના કોઈને કોઈ અંગ પર તલ હોય છે. સામુદ્રીક શાસ્ત્રમાં શરીરના તલ અંગેના શુભ સંકેતો વિશે ઉલ્લેખ મળે છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીના શરીરના કેટલાક અંગ પરના તલને શુભ ગણવામાં આવે છે. જે સ્ત્રીના શરીરના આ અંગો પર તલ હોય તેને ભાગ્યશાળી ગણવામાં આવે છે.
ભાગ્યશાળી હોવાનો સંકેત
મહિલાઓના શરીરના અલગ અલગ અંગો પર તલ હોય છે. આજે તમને એવા 5 તલ વિશે જણાવીએ જે ભાગ્યશાળી હોવાનો સંકેત કરે છે. આવી સ્ત્રીઓ એટલી લકી હોય છે કે તેના ભાગ્યના પ્રતાપે પતિનું ઘર પણ સમૃદ્ધ થઈ જાય છે.
માથા પર તલ
જે યુવતીના માથા પર તલ હોય તે સૌભાગ્યનું પ્રતીક હોય છે. સામુદ્રીક શાસ્ત્ર અનુસાર આવી સ્ત્રીના જીવનમાં ધન, સમૃદ્ધિ, સુખની ખામી રહેતી નથી. આવી યુવતી જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં લોકોની ઉન્નતિ કરાવે છે.
હોઠ પર તલ
હોઠ પર તલ હોવા કે હોઠની ઉપર કે નીચે તલ હોવા શુભ ગણાય છે. જે મહિલાને હોઠ પર તલ હોય તેનું વ્યક્તિત્વ આકર્ષક હોય છે. આવી સ્ત્રીઓ પોતાના પાર્ટનરને ખૂબ પ્રેમ કરનારી હોય છે.
ગળા પર તલ
ગળા પર તલ હોવા પણ શુભ સંકેત છે. જે મહિલાના ગળા પર તલ હોય તેના જીવનમાં વૈભવ અને ઐશ્વર્યની ખામી હોતી નથી. આવી સ્ત્રીઓ હંમેશા સમૃદ્ધ જીવન જીવે છે.
સ્ત્રીના પગ પર તલ
જે સ્ત્રીના પગ પર તલ હોય તે હરવા ફરવાની શોખીન હોય છે. પગ પર તલ સૌભાગ્યનો સંકેત ગણાય છે. આવી મહિલાઓ ખૂબ ભાગ્યશાળી હોય છે.
ગળાથી નીચે છાતી સુધીમાં તલ
જે મહિલાને ગળાથી નીચે છાતી સુધીમાં તલ હોય તે પણ શુભ લક્ષણ હોય છે. આવી મહિલા દ્રઢ સંકલ્પવાળી હોય છે. આવી મહિલાઓ પોતાના દરેક કર્તવ્યને સારી રીતે નિભાવનારી અને પતિને વફાદાર હોય છે.
Trending Photos