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આવતીકાલે ગ્રહોના રાજા મંગળ નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ 3 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 07, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:44 PM IST


Surya Gochar: થોડા કલાકોમાં સૂર્ય પોતાનો માર્ગ બદલવાનો છે. મંગળને મૃગશિરા નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. પરિણામે, સૂર્યનું નક્ષત્રમાં ગોચર થવાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય બદલાઈ શકે છે.
 

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Surya Gochar: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય રાશિ બદલવાનો છે. સૂર્ય મહિનામાં લગભગ બે કે ત્રણ વાર નક્ષત્ર બદલે છે. નક્ષત્રમાં આ પરિવર્તન જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, સૂર્ય હાલમાં રોહિણી નક્ષત્રમાં છે. થોડા કલાકોમાં, સૂર્ય પોતાનો માર્ગ બદલશે.   

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આવતીકાલે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026ના રોજ બપોરે 1:39 વાગ્યે, સૂર્ય મૃગશિરા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર 22 જૂન બપોર સુધી રહેશે. મંગળને મૃગશિરા નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, મંગળ રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને બદલી શકે છે.  

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તુલા રાશિ: મંગળ રાશિ, મૃગશિરા નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર તુલા રાશિ માટે લાભ લાવી શકે છે. તમને બાળકોનો આશીર્વાદ મળશે. સૂર્યનું ગોચર તુલા રાશિ માટે ખાસ માનવામાં આવે છે. તમને તમારા કાર્યસ્થળમાં મિત્રો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમારા જીવનસાથીના સહયોગથી જીવનમાં મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ આવી શકે છે. એક નવી તક આવી શકે છે, જે નાણાકીય લાભ લાવે તેવી શક્યતા છે.  

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સિંહ રાશિ: મંગળ નક્ષત્ર મૃગશિરામાં સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે લાભ લાવી શકે છે. તમને તમારું નસીબ સંપૂર્ણપણે તમારા પક્ષમાં મળશે. સફળતા માટે વધુ મહેનત કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. તે જ સમયે, તમારે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.  

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ધન રાશિ: મંગળ રાશિ, મૃગશિરા નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર ધન રાશિ માટે લાભ લાવી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત અને સ્થિર રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો અને દરેક કાર્ય પૂર્ણ સમર્પણ સાથે પૂર્ણ કરશો. તમારા કારકિર્દીમાં તમને કેટલીક નાની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, પરંતુ તે લાંબા સમય સુધી ટકશે નહીં. યાત્રા પર જવાની પણ શક્યતા છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Surya Gochar
Sun Transit in Mars nakshatra 2026
Gujarati News
spiritual news
zodiac signs
king of Planets
constellation of Mars

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