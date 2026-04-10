Money Plant: 99 % લોકો આ મહત્વના નિયમને જાણ્યા વિના વાવે છે મની પ્લાંટ, આ ભુલના કારણે ઘરમાં મની પ્લાંટ હોય તો પણ ફાયદો ન થાય

Money Plant Plantation Mistakes: લોકો પોતાના ઘરમાં મની પ્લાંટ એટલા માટે વાવતા હોય છે કે તેમના ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધે. જો કે ઘણા ઘરોમાં મની પ્લાંટ હોવા છતાં ઘરમાં ધન ટકતું નથી. જેને લઈ લોકોના મનમાં અશ્રદ્ધા થઈ જાય છે. ઘરમાં મની પ્લાંટની હાજરી હોય પણ આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોય તેનું કારણ મની પ્લાંટ વાવતી વખતે કરેલી ભુલ હોય છે. 
 

Updated:Apr 10, 2026, 02:21 PM IST

આ ભુલો કરવાથી મની વેલ ફળ નથી આપતી

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં મની પ્લાંટને ધન આકર્ષિત કરે તેવા છોડમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં મની પ્લાંટ ક્યાં વાવવો, ક્યારે વાવવો, કેવી રીતે વાવવો એ બધું જ જણાવેલું છે. પણ 99 ટકા લોકો મની પ્લાંટના ફાયદા વિશે જ વાંચી કોઈપણ દિવસે, કોઈપણ સમયે ખાલી છોડ વાવવા હોય તેમ મની વેલ વાવી દે છે. એટલે તેમને ફાયદો પણ મની પ્લાંટ જેવો મળતો નથી. આજે તમને જણાવીએ મની પ્લાંટ વાવવામાં કઈ ભુલો કરવાથી મની વેલ ફળ આપતી નથી. 

મની પ્લાંટની દિશા

વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં મની પ્લાંટ ઘરની દક્ષિણ-પૂર્વ દિશામાં જ વાવવો જોઈએ. આ દિશાનો સંબંધ શ્રી ગણેશ અને શુક્ર ગ્રહ સાથે છે. તેથી ધન લાભ માટે મની પ્લાંટ આ દિશામાં અને ઘરની અંદર વાવવો જોઈએ.   

મની પ્લાંટ કયા વારે વાવવો અને ક્યારે ન વાવવો ?

ધન-સમૃદ્ધિ વધે તે માટે મની પ્લાંટ વાવવો હોય તો શુભ-અશુભ દિવસને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. વાસ્તુ અનુસાર મની પ્લાંટ વાવવા માટે શનિવાર અને મંગળવાર શુભ નથી. મની પ્લાંટ શુક્રવાર, પુષ્ય નક્ષત્ર, અક્ષય તૃતીયા જેવા શુભ દિવસો હોય ત્યારે વાવવો જોઈએ.   

મની પ્લાંટ વાવવાનો સમય અને રીત

ઘરમાં ધન-સમૃદ્ધિ વધે તે માટે મની પ્લાંટ વાવતા હોય તો આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. સૌથી પહેલી વાત મની પ્લાંટને સૂર્ય ઉગતો હોય તે સમયે વાવવો જોઈએ. બીજી જરૂરી વાત એ છે કે જ્યારે તમે મની પ્લાંટ વાવો ત્યારે કોઈની નજર પડવી જોઈએ નહીં.   

મની પ્લાંટનો ગ્રોથ

મની પ્લાંટ વાવી દીધા પછી જ્યારે તેની વેલ વધવા લાગે તો વેલ ઉપરની તરફ વધે તે રીતે રાખવી જોઈએ. મની વેલને જમીન પર ન આવવી જોઈએ. મની પ્લાંટ ઘરમાં વાવ્યા પછી તે સુકાઈ નહીં તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.  

