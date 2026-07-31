/દિવાળી સુધી થશે પૈસાનો વરસાદ, રાહુના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી આ 4 રાશિ થશે માલામાલ! જાણો

Angarak Yog Lucky Zodiac Sign: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રાહુને પ્રભાવશાળી અને માયાવી છાયા ગ્રહ માનવામાં આવે છે. પવિત્ર શ્રાવણ મહિના પહેલા રાહુ 2 ઓગસ્ટના રોજ તેની ગતિમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરશે. 2 ઓગસ્ટના રોજ રાહુ પોતાના નક્ષત્ર છોડીને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
Angarak Yog Lucky Zodiac Sign: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, મંગળ ધનિષ્ઠા નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. મંગળના નક્ષત્રમાં રાહુના પ્રવેશથી અંગારક યોગની પરિસ્થિતિ સર્જાશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તમામ 12 રાશિઓને અલગ અલગ રીતે અસર કરશે. જ્યારે કેટલીક રાશિઓને આ સમય દરમિયાન ખૂબ સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે, ત્યારે ચાર ભાગ્યશાળી રાશિઓને અણધાર્યા નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે.
પૌરાણિક માન્યતાઓ અનુસાર, સમુદ્ર મંથન દરમિયાન, રાહુનું માથું તેના શરીરથી અલગ થઈ ગયું હતું, જેને રાહુ કહેવામાં આવતું હતું, અને નીચેના ભાગને કેતુ કહેવામાં આવતું હતું. રાહુ વ્યક્તિના મન, ભ્રમ અને વિચારોને નિયંત્રિત કરે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, મંગળને હિંમત, ઉર્જા અને ક્રોધનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે રાહુ મંગળ નક્ષત્ર સાથે સંકળાયેલો હોય છે, ત્યારે અંગારક યોગની અસરો જોવા મળે છે. આનાથી અચાનક ગુસ્સો, ઉતાવળિયા નિર્ણયો અને અકસ્માતોનું જોખમ વધી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણમાંથી ઉત્તમ વળતર મળી શકે છે. જો તમે શેરબજાર, રિયલ એસ્ટેટ અથવા મિલકતમાં સામેલ છો, તો અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે.
મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિના જાતકો માટે, આ સમયગાળો સામાજિક સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરવાનો સમય સાબિત થશે. કામ પર તમારી પ્રતિભાને ઓળખવામાં આવશે. તમને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિના જાતકોને તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળી શકે છે. જૂની યોજનાઓ હવે સાકાર થશે અને લાભ મળવાનું શરૂ થશે. કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં સફળતા માટે નવા રસ્તા ખુલશે.
કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના જાતકોને તેમના આત્મવિશ્વાસમાં અભૂતપૂર્વ વધારો થશે. કામ પર નવી અને સારી તકો ઊભી થશે. ખાસ કરીને જેઓ સંશોધન, મીડિયા, IT અથવા સંદેશાવ્યવહાર ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલા છે તેઓને મોટી સફળતા મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.