આ વર્ષના ચોમાસાની આગાહી આવી ગઈ! વેધર એજન્સી સ્કાયમેટે કહ્યું, જુનમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી બાદ નબળું પડશે ચોમાસું
Monsoon 2026 Forecast : હજી તો ઉનાળો માંડ શરૂ થયો છે, ત્યાં જ વર્ષ 2026 ની ચોમાસાની આગાહી આવી ગઈ છે. વેધર એજન્સી સ્કાયમેટે (Skymet) અત્યારથી જ ચોમાસાની ભવિષ્યવાણી કરી દીધી છે. સ્કાયમેટે એ જણાવ્યું કે, વર્ષ 2026 નું ચોમાસું કેવુ રહેશે, અને કેટલો વરસાદ આશે. સાથે જ સ્કાયમેટે ચોમાસું સામાન્ય રહેવાની આગાહી કરીને ચિંતા જગાવી છે. જુનથી સપ્ટેમ્બરના ચાર મહિના દરમિયાન મોન્સુનનો સમયગાળો અંદાજે 868.6 મિની નો 94 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે.
Skymet એ શું કહ્યું, તે સમજો
સ્કાયમેટના પુર્વાનુમાન મુજબ, જુનથી સપ્ટેમ્બર સુધી સમગ્ર દેશમાં કુલ વરસાદ સામાન્યથી 6 ટકા ઓછો રહી શકે છે. એજન્સીએ તેને 94 ટકા LPA પર રાખ્યું છે. LPA નો અર્થ લાંબા સમય સુધીનો સમય, અને ભારતમાં તે ચોમાસું માપવા માટે બેઝલાઈન માપદંડ ગણાય છે. સ્કાયમેટે કહ્યું કે, આ વખતે અલનીનોની અસર મોન્સુન સીઝનની વચ્ચે આવી શકે છે. જે ખાસ કરીને જુલાઈથી સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે વરસાદને નબળું બનાવી શકે છે.
ચોમાસાની ભવિષ્યવાણીની અસર, મોંઘવારી વધશે
દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ચોમાસાની ભવિષ્યવાણી તો આવી ગઈ છે. પંરતું આ આગાહી ખુશ કરતી નછી. એક તરફ જુનની શરૂઆત સારી થવાની આશા વ્યક્ત કરી છે. પરંતું બીજી તરફ, જુલાઈથી સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે ચોમાસું નબળું પડવાની આગાહી કરી છે. જેનું સૌથી મોટું કારણ અલ નીના વાપસી ગણાય છે. એટલે કે, શરૂઆતની ધમાકેદાર એન્ટ્રી બાદ ચોમાસું નબળું પડશે. જેની અસર ખેતી, મોંઘવારી, દેશની અર્થવ્યવસ્થા પર પડશે.
વર્ષના અંત સુધી El Nino મજબૂત થવાની શક્યતા
Skymet નાઅનુસાર, ચોમાસું 90 થી 95 ટકા સુધી રહેવાનું અનુમાન છે. જે સામાન્યથી ઓછીની કેટેગરીમાં આવે છે. જાન્યુઆરી, 2026 માં પણ ચોમાસું નબળું હોવાની આગાહી કરાઈ હતી. આ જ આગાહી યથાવત છે. સ્કાયમેટના મેનેજિંગ ડાયેક્ટર જતીન સિંહે કહ્યું કે, દોઢ વર્ષ અલ નીના બાદ હવે પ્રશાંત મહાસાગર ENSO ન્યૂટ્રલ સ્થિતિમાં આવી ગયું છે. અલ નીનોના શરૂઆતી મોન્સુન પડાવમાં બનવા અને વર્ષના અંત સુધી મજબૂત થવાની સંભાવના છે. જેનાથી ચોમાસું નબળું બનશે. જનીત સિંહે વધુમાં કહ્યું કે, સીઝનનો બીજો ભાગ વધુ અનિયમિત અને અસ્થિર રહી શકે છે. ભારતીય મહાસાગર ડાઈપોલ પણ ચોમાસાને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ ન્યૂટ્રલ કે થોડું પોઝિટિવ રહેવાની આશા વધારે છે. જોકે, સીઝનના બીજા ભાગમાં મોન્સુન પ્રભાવિત સંભાવનાને નકારી ન શકાય.
કયા રાજ્યમાં વધુ વરસાદ થશે
ભૌગોલિક રીતે જોઈએ તો, મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારતમાં ઓછા વરસાદનું અનુમાન છે. પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં સામાન્યથી ઓછા વરસાદની આગાહી છે. ખાસ કરીને ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં સ્થિતિ વધુ સારી રહેવાની શક્યતા છે.
ક્યા કેટલો વરસાદ થશે
જુન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરના સમયગાળામા સ્કાયમેટે 0 ટકા એક્સેસ, 10 ટકા સામાન્યથી વધુ, 20 ટકા સામાન્ય, 40 ટકા સામાન્યથી ઓછું અને 30 ટકા દુકાળ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. માસિક મુજબ, જુનમાં 101 ટકા વરસાદનું અનુમાન છે. જુલાઈમાં 95 ટકા વરસાદ, ઓસ્ટમાં 92 ટકા અને સપ્ટેમ્બરમાં 89 ટકા વરસાદની શક્યતા છે.
Trending Photos