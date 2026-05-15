/Monsoon 2026 Coming Soon : ચોમાસું આવી રહ્યું છે, આંદામાન-નિકોબાર ટાપુથી આવ્યા મોટા અપડેટ

Monsoon 2026 Coming Soon : લાપસી બનાવવી પડે તેવી ખુશખબરી આવી ગઈ છે. ભારતમાં આખરે ચોમાસાની એન્ટ્રીના સમાચાર આવી ગયા છે. આ વર્ષે સમય પહેલા ચોમાસાનું આગમન થવાનું છે. આજે આંદામાન-નિકોબારમાં ચોમાસાનું આગમન થવાની શક્યતા છે. જો ચોમાસું આ ગતિએ આગળ વધશે તો જુનના પ્રથમ અઠવાડિયામાં ચોમાસું કેરલમ પહોંચી જશે. હવામાન વિભાગના અપડેટ અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો પ્રેશરને કારણે ચોમાસાની ગતિમાં વધારો થયો છે. ત્યારે જાણી લો ગુજરાતમા ક્યારે આવશે વરસાદ.
આંદામાન-નિકોબારથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. બંગાળની ખાડીમાં લો-પ્રેશરને કારણે આંદામાન-નિકોબાર ટાપુઓમાં ચોમાસાનું વહેલું આગમન થવાની શક્યતા છે. જો ચોમાસની આ ગતિ જળવાઈ રહેશે તો, હવે કેરળ અને તેના બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસું પહોંચત વાર નહિ લાગે. આગામી 1 જૂન સુધીમાં ચોમાસું કેરળ પહોંચી જશે. હવામાન વિભાગની ભવિષ્યવાણી અનુસાર, આજે 15 મેના રોજ આંદામાન-નિકોબાર ટાપુ પર ચોમાસાના આગમનની શક્યતા છે.
આમ તો ઋતુ ચક્ર મુજબ, આંદામાન-નિકોબારમાં 20 મે સુધી ચોમાસું પહોંચતું હોય છે. પરંતુ આ વખતે ચોમાસાનું આગમન પાંચ દિવસ વહેલું થવાનો અંદાજ છે.
જો ચોમાસું આ ગતિએ આગળ વધશે તો કેરળથી મહારાષ્ટ્ર, અને ત્યાંથી દેશના અન્ય ભાગો તરફ પહોંચતા વાર નહિ લાગે. ચોમાસાના વહેલા આવવા માટે બંગાળની ખાડીનું લો પ્રેશર જવાબદાર છે. આજે આંદામાન-નિકોબારમાં ચોમાસું પહોંચી જશે, તો સૌથી પહેલા આંદામાનના સમુદ્રી વિસ્તરા અને ટાપુઓમાં આવતીકાલે 16 મેના રોજ ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાત તરફ ચોમાસું આવે છે.
બંગાળની ખાડીમાં જે લો પ્રેશર સક્રિય થયું છે, તેને કારણે એક ચક્રવાતી તોફાન પણ બની રહ્યું છે. જેથી આગામી દિવસોમાં બંગાળની ખાડીમાંથી વાવાઝોડું ઉદભવશે. તો બીજી તરફ, જુનમાં અલ નીનો પણ સક્રિય થઈ રહ્યુ છે. જેને કારણે ચોમાસું વહેલું તો આવશે, પણ આગમન બાદ નબળું પડી જાય તેવી પણ શક્યતા વધારે છે.