India Monsoon 2026: 'જલદી બેસી શકે છે ચોમાસું, સમય પહેલા વરસાદનું આગમન...'મોટી આગાહી, તારીખ પણ જાણો
Monsoon 2026: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. જેના કારણે લોકો ખુબ પરેશાન છે. ઉત્તર, મધ્ય અને પૂર્વ ભારતના અનેક વિસ્તારોમાં તાપમાન 43થી 44 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ એટલે કે IMDએ પણ આવનારા દિવસોમાં ગરમી હજુ વધે તેવી ચેતવણી ઉચ્ચારી છે. જો કે આ આકરી ગરમી વચ્ચે એક રાહતના સમાચાર પણ આવ્યા છે. હવામાન સંલગ્ન નવી આગાહી કહે છે કે આ વર્ષે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસુ સામાન્ય કરતા જલદી આવી શકે છે. તેનાથી મેના અંત સુધીમાં દક્ષિણ બહારતના અનેક ભાગોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે.
ECMWFએ શું કહ્યું તે જાણો
યુરોપિયન સેન્ટર ફોર મીડિયમ રેન્જ વેધર ફોરકાસ્ટ એટલે કે ECMWF ના જણાવ્યાં મુજબ ચોમાસાની શરૂઆત જલદી થવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. ગત વર્ષ 2025માં પણ અનુમાન હતું કે કેરળમાં ચોમાસુ 27થી 29 મે વચ્ચે આવી પહોંચશે. પરંતુ તે તેનાથી પણ વહેલું આગળ વધી ગયું હતું. એ જ રીતે આ વખતે પણ સંકેત મળી રહ્યા છે કે ચોમાસુ નિર્ધારિત સમય પહેલા આવી શકે છે. આંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં ચોમાસું સૌથી પહેલા પહોંચે છે. આ વખતે અનુમાન છે કે 18 થી 25 મે વચ્ચે અહીં ચોમાસું પહોંચી શકે છે.
હાલ હવામાન મોડલમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે હિન્દ મહાસાગરથી આવનારા ભેજવાળા પવનો તેજ થઈ રહ્યા છે, જે બંગાળની ખાડી અને આંદમાન સાગરની ઉપર બની રહ્યા છે. આ પવનના કારણે તે સમયે આ વિસ્તારોમાં સામાન્ય કરતા 30 થી 60 મિલીમીટર વધુ વરસાદ પડી શકે છે.
કઈ રીતે બને છે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ
આંદમાનના ઉત્તરમાં એક ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ બનવાની 20થી 40 ટકા સંભાવના જતાવવામાં આવી છે. આવી સિસ્ટમ સામાન્ય રીતે ચોમાસાને આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે. કારણ કે તે વધુ ભેજ ખેંચે છે અને વરસાદની પ્રક્રિયાને તેજ કરે છે. ત્યારબાદ 25મેથી 1 જૂન વચ્ચે ચોમાસાના આગળ વધવાનું અનુમાન છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ પૂર્વ અરબ સાગરનીઉપર તેજ પશ્ચિમી વાયરા ફૂંકાઈ શકે છે. જે ભેજને સીધો ભારતના દક્ષિણ પશ્ચિમી તટ તરફ લાવશે. તેનાથી કેરળ અને તમિલનાડુના દક્ષિણી ભાગોમાં સામાન્ય કરતા વધુ વરસાદ પડી શકે છે.
દક્ષિણ ભારત માટે મોટા સમાચાર
દક્ષિણ ભારત માટે આ સમાચાર ખુબ મહત્વના છે. કારણ કે અહીંના અનેક વિસ્તારો ખેતી અને પાણી માટે ચોમાસા પર નિર્ભર છે. જો વરસાદ જલદી પડે તો લોકોને ગરમીથી રાહત મળશે અને ખેતીનું કામ પણ સમયસર શરૂ થઈ શકશે. હવામાનની અસર નાખનારા કેટલાક મોટા કારણો પણ આ વખતે ચોમાસાના પક્ષમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જેમાંથી એક છે ઈન્ડિયન ઓશન ડાઈપોલ એટલે કે IOD.
જ્યારે હિન્દ મહાસાગરના પશ્ચિમી ભાગનું પાણી પૂર્વ ભાગથી વધુ ગરમ હોય તો તેને પોઝિટિવ IOD કહે છે. આવી સ્થિતિમાં ભારત તરફ વધુ ભેજ આવે છેઅને ચોમાસુ સામાન્ય રીતે મજબૂત થાય છે. આ વખતે અનુમાન છે કે IOD ચોમાસાના પક્ષમાં રહી શકે છે.
ખુબ ગરમીની ચોમાસા પર અસર
આ વર્ષની શરૂઆતમાં પડેલી ખુબ ગરમીની પણ ચોમાસા પર અસર પડી શકે છે. વધુ ગરમીના કારણે સમુદ્રમાંથી આવતા પવનો જલદી સક્રિય થઈ શકે છે. જેનાથી ચોમાસું જલદી આવવાની સંભાવના વધી જાય છે. હવામાન વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે જો સમુદ્ર અને વાતાવરણની સ્થિતિમાં કોઈ મોટો ફેરફાર ન થાય તો ચોમાસું આ વખતે 25 મેની આસપાસ ભારતમાં દસ્તક આપી શકે છે. અત્યાર સુધીના સંકેત એ જણાવે છે કે આ વર્ષે ચોમાસુ સામાન્ય કરતા વહેલું આવી શકે છે. જો કે હજુ દેશના અનેક ભાગોમાં ગરમીથી રાહત મળી નથી, પંરતુ જો આ અનુમાન સાચુ ઠરે તો આવનારા દિવસોમાં દક્ષિણ ભારતના લોકોને મોટી રાહત મળી શકે છે.
