Monsoon 2026: નબળું ચોમાસું વધારશે મુશ્કેલી! હવામાન વિભાગની મોટી ચેતવણી, જાણો 2026ના ક્યારે અને કેટલો પડશે વરસાદ?

Monsoon 2026 Forecast: દેશમાં ચાર મહિનાના ચોમાસા દરમિયાન આ વર્ષે વરસાદમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. અલ નીનોની સ્થિતિને કારણે આ વર્ષે ચોમાસું થોડું ઓછું સક્રિય રહી શકે છે.

Updated:Apr 14, 2026, 07:14 PM IST

આ વખતે કેવું રહેશે ચોમાસું?

ભારતમાં સતત કેટલાય વર્ષો સુધી ધમાકેદાર વરસાદ બાદ આ વર્ષે મેઘરાજા થોડા નારાજ રહી શકે છે. ભારત હવામાન વિભાગ (IMD)એ આગાહી કરી છે કે, જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતા ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. આ વર્ષે ચોમાસાની સીઝન દરમિયાન દેશમાં 80 સેમી વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જ્યારે ભારતનો 1971થી 2020 સુધીનો રેકોર્ડ જોઈએ તો સરેરાશ વરસાદ 87 સેમી રહ્યો છે. ચોમાસાના ચાર મહિનામાંથી ત્રણ મહિના ઓછો વરસાદ રહેવાના અંદાજે ટેન્શન વધાર્યું છે, જો કે, સપ્ટેમ્બરમાં થોડો સારો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.

ચોમાસામાં 7 ટકા સુધી ઓછા વરસાદની સંભાવના

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર જનરલ ડો. એમ. મહાપાત્રાએ જણાવ્યું છે કે, દેશભરમાં ચોમાસાનો વરસાદ LPAના 92 ટકા સુધી જઈ શકે છે. પરંતુ સામાન્યથી ઓછા વરસાદનું મુખ્ય કારણ 'અલ નીનો'ની સ્થિતિનું સર્જાવવું છે. તેનાથી દેશમાં ઓછો વરસાદ વરસી શકે છે. જૂન દરમિયાન અલ નીનોની સ્થિતિ બનવાની શક્યતા છે. હાલમાં પેસિફિક મહાસાગરમાં નબળા 'લા નીના'ની સ્થિતિ ધીમે-ધીમે સમાપ્ત થઈ રહી છે અને વાતાવરણ સામાન્ય સ્થિતિમાં બદલાઈ રહ્યું છે.

ચોમાસાના બીજા તબક્કામાં થોડો સુધારો

દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાના બીજા તબક્કામાં પોઝિટિવ ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (PIOD)ની સ્થિતિ બની શકે છે. PIODનો અર્થ એ છે કે હિંદ મહાસાગરનો પશ્ચિમ ભાગ (આફ્રિકન તટ) સામાન્ય કરતા વધુ ગરમ થવો અને પૂર્વી ભાગ (ઇન્ડોનેશિયા) ઠંડો થવો. આવી સ્થિતિમાં પવનો પૂર્વથી પશ્ચિમ એટલે કે બંગાળની ખાડીથી અરબ સાગર તરફ વહે છે. સમુદ્રના તાપમાનમાં આવો ફેરફાર વરસાદની સામાન્ય પદ્ધતિને બદલી શકે છે.

પોઝિટિવ IODથી રાહતની આશા

પોઝિટિવ IOD વધુ વરસાદ લાવે છે, તેથી એવી આશા છે કે તે ચોમાસાના બીજા તબક્કામાં અલ નીનોની અસર ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે. ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જાન્યુઆરીથી માર્ચ દરમિયાન હિમવર્ષા પણ સામાન્ય કરતા થોડી ઓછી રહી છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે હિમવર્ષા ઓછી રહે છે, ત્યારે વરસાદ વધુ થવાની સંભાવના રહે છે. હવામાન વિભાગ ચોમાસાની પ્રથમ આગાહી એપ્રિલના મધ્યમાં કરે છે અને મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં અપડેટ જાહેર કરે છે.

ચોમાસાના મુખ્ય સંકેતો

આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહેવાનું કારણ અલ નીનો છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં અલ નીનોની સ્થિતિ ભારતીય ચોમાસાને રોકે છે. આ વર્ષે સમગ્ર દેશમાં સરેરાશ વરસાદ 92% (LPA) રહેવાનો અંદાજ છે. 96%થી ઓછા વરસાદને 'સામાન્યથી ઓછો' માનવામાં આવે છે.

અલ નીનોની અસર

ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત અને મધ્ય ભારતમાં વરસાદ ઓછો રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તર-પૂર્વ અને દક્ષિણ દ્વીપકલ્પ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં સામાન્ય વરસાદ થઈ શકે છે. ઓછા વરસાદને કારણે ડાંગર, કઠોળ અને તેલીબિયાં જેવા ખરીફ પાકોની વાવણી પર અસર પડી શકે છે. પોઝિટિવ ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદને થોડો ટેકો આપી શકે છે.

