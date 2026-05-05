ગુજરાતમાં ચોમાસાના સંકેત! ચોમાસું અને વાવાઝોડું એકસાથે આવશે? અંબાલાલ પટેલની આગાહી, જાણો ક્યારે આવશે વાવાઝોડું

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 05, 2026, 02:48 PM IST|Updated: May 05, 2026, 02:56 PM IST

Ambalal Ni Agahi : રાજ્યમાં ભરઉનાળે કમોસમી વરસાદનું સંકટ આવી ચઢ્યું છે. દાહોદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જોરદાર વરસાદ વરસ્યો છે. તો મહીસાગર, અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. આવામાં કમોસમી વરસાદને લઈ અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આજથી લઈને 8 મે દરમિયાન ગુજરતમાં વરસાદ વરસી શકે છે. 
 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, આજથી રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે. વૈશાખ માસમાં આવા વાદળો છવાય છે. જેના સવા મહિનો વાદળો રહ્યા પછી ચોમાસું આવતું હોય છે. વાદળા ઉપર હોવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા નથી. પરંતું 5 થી 8 મે દરમિયાન પૂર્વ ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 

ક્યાં ક્યાં કમોસમી વરસાદ આવશે?

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, પંચમહાલ, દાહોદ તથા મહીસાગરના ભાગોમાં ક્યાંક હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં છાંટા કે વરસાદ થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. હાલમાં વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધું હોવાના કારણે ઉકળાટ રહેશે. તેમજ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ઉકળાટ જણાશે. 

વરસાદ બાદ ગરમીનો રાઉન્ડ આવશે

અંબાલાલ પટેલ કહે છે કે, 11 થી 20 મે દરમિયાન ગરમીનું પ્રમાણ વધશે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 43 થી 44 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો 43 થી 44 ડિગ્રી તાપમાન જઈ શકે છે. રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરના ભાગોમાં ગરમી 43 થી 44 ડિગ્રી જઈ શકે છે. કચ્છના ભાગોમાં તાપમાન 42 ડિગ્રી જઈ શકે છે. આ વચ્ચે પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ ૨૩ મે આસપાસ જોવા મળશે. 25 મે થી 7 જૂન વચ્ચે રોહિણી નક્ષત્ર છે. રોહિણી નક્ષત્રમાં શરૂઆતમાં વરસાદ આવે તો પવન ફૂંકાશે અને વરસાદ પાછો ખેંચાય. રોહિણીના ઉતરતા ભાગોમાં વરસાદ આવે તો સારા સંકેત છે. 

ચોમાસું અને વાવાઝોડું એકસાથે આવશે?

હવામાન નિષ્ણાત કહે છે કે, 25 મે આસપાસ ભારતના દક્ષિણ ભાગના છેડે ચોમાસું આવી શકે છે. 15 મે બાદ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળનો ઉપસાગર સક્રિય થઈ જશે. 15 મે થી જૂનની શરૂઆત સુધી વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે. અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડા થઈ શકે છે.   

