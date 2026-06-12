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ગુજરાતમાં હજું કેટલા દિવસ સુધી મેઘો હાથતાળી આપશે? અંબાલાલની તોફાની આગાહી, પણ આ તારીખો નોંધી લેજો...

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:32 AM IST

Gujarat weather forecast: દેશભરમાં ચોમાસાની ઋતુ ધીમે-ધીમે આગળ વધી રહી છે ત્યારે હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશના હવામાન અંગે મહત્વની આગાહીઓ કરી છે. ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે, જ્યારે દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પ્રી-મોનસૂન એક્ટિવિટી અને ચોમાસાના આગમનને કારણે ભારે તારાજીના અહેવાલો પણ સામે આવ્યા છે.

ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન?1/6

ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન?

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં આગામી અઠવાડિયા દરમિયાન વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો જેમ કે સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ અને દમણમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ મેઘરાજા ઝાપટાં સ્વરૂપે હાજરી પુરાવી શકે છે. ભાવનગર, અમરેલી અને દીવ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહીને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા ખેડૂતો અને નાગરિકોને જરૂરી સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: આ વર્ષે ચોમાસું નિયમિત ચાલ પર નથી2/6

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: આ વર્ષે ચોમાસું નિયમિત ચાલ પર નથી

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાની પ્રક્રિયા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે ચોમાસું તેની સામાન્ય ગતિથી ચાલતું નથી. પશ્ચિમી વિક્ષેપ (વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ) ચોમાસાની સિસ્ટમને નબળી પાડી રહ્યા છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે 12-13 જૂન સુધીમાં મુંબઈ પહોંચતું ચોમાસું આ વખતે વિલંબિત છે. મુંબઈમાં 18 જૂન પછી ચોમાસું રફ્તાર પકડશે. જ્યારે ગુજરાતમાં 23 થી 26 જૂન દરમિયાન ચોમાસું સત્તાવાર રીતે બેસી જવાની સંભાવના છે.

ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલની ખાસ ચેતવણી3/6

ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલની ખાસ ચેતવણી

આ વર્ષે ચોમાસામાં લાંબા વિરામ (બ્રેક) આવવાની શક્યતા વધુ છે. ચોમાસામાં ખેંચ આવવાના કારણે ખેડૂતોએ પાક બચાવવા માટે પિયતની અગાઉથી વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે. ચોમાસાના આગમન પહેલાં રાજ્યમાં ધૂળની ડમરીઓ અને આંધી-વંટોળનું પ્રમાણ વધી શકે છે. 23 થી 27 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેને કારણે કેટલાક નીચાણવાળા ભાગોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં આ વર્ષે 22 ટકા સુધી વરસાદની ઘટ રહી શકે છે. વિવિધ ભાગોમાં ચોમાસુ 86 થી 90 ટકા અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 92 ટકા સુધી રહેવાનો અંદાજ છે.

દેશના 17 રાજ્યોમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી: બિહારમાં વીજળી પડતા 5નાં મોત4/6

દેશના 17 રાજ્યોમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી: બિહારમાં વીજળી પડતા 5નાં મોત

ચોમાસાની પ્રગતિની વાત કરીએ તો, ચોમાસું હવે બિહાર, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ સહિત દેશના 17 રાજ્યોમાં પહોંચી ચૂક્યું છે. આગામી 2-3 દિવસમાં મધ્ય અરબી સમુદ્ર, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, ઝારખંડ અને ઉત્તર પ્રદેશ (UP) તરફ આગળ વધવા માટે સાનુકૂળ સંજોગો સર્જાયા છે. જોકે, બિહારમાં ચોમાસાના આગમન સાથે જ આફત વરસી છે. બિહારના 11 જિલ્લાઓમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ થયો છે. ખગડિયા જિલ્લામાં વીજળી પડવાના કારણે 5 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત થયા છે અને 4 લોકો દાઝી ગયા છે. પટના અને બક્સર સહિતના જિલ્લાઓમાં સવારે એટલા ગાઢ વાદળો છવાયા હતા કે વાહનચાલકોને ધોળે દિવસે હેડલાઇટ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી હતી.

અન્ય રાજ્યોમાં પ્રી-મોનસૂનનો કેર: દિલ્હીમાં ફ્લાઈટ્સ ડાયવર્ટ, યુપી-પંજાબમાં અનેક અકસ્માત5/6

અન્ય રાજ્યોમાં પ્રી-મોનસૂનનો કેર: દિલ્હીમાં ફ્લાઈટ્સ ડાયવર્ટ, યુપી-પંજાબમાં અનેક અકસ્માત

ગુજરાત સિવાય દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં પ્રી-મોનસૂન એક્ટિવિટી જોર પકડી રહી છે, જે આભ આફત બનીને તૂટી પડી છે. દિલ્હીમાં ખરાબ હવામાનને કારણે દિલ્હી આવતી 2 ફ્લાઇટોને જયપુર ડાયવર્ટ કરવી પડી. ઉત્તર પ્રદેશમાં વાવાઝોડાને કારણે પેટ્રોલ પંપની અને ચિત્રકૂટમાં રૂ. 4.5 કરોડના ઓડિટોરિયમની છત તૂટી પડી. બરેલી, ઇટાવા અને સીતાપુરમાં થઈ કુલ 4 લોકોના મોત થયા છે. પંજાબના માનસામાં ભારે વાવાઝોડા દરમિયાન લોખંડનો મોટો ગેટ માથે પડતાં એક 9 વર્ષના નિર્દોષ બાળકનું મોત થયું. રાજસ્થાન-MPમાં અનેક વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા અને ભારે પવન સાથે વરસાદ નોંધાયો.

આજે દેશના 22 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું 'યલો એલર્ટ'6/6

આજે દેશના 22 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું 'યલો એલર્ટ'

હવામાન વિભાગે આજે દેશના 22 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જેમાં રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને ગોવા જેવા રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે. રાહતની વાત એ છે કે હાલ પૂરતું માત્ર ગુજરાત જ એવું રાજ્ય છે જેને આ યલો એલર્ટમાંથી બાદ રાખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે.  

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Ambalal Patel big prediction
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