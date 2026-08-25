/નહીં બગડે મસૂર કે અન્ય દાળ! ચોમાસામાં આ રીતે કરો પરફેક્ટ સ્ટોરેજ, આ 5 સરળ ઉપાયો આવશે કામ

Dal storage tips: ચોમાસાની ઋતુમાં ભેજના કારણે કઠોળ બગડી જવાની સૌથી વધારે સંભાવના છે. જો તમે પણ આ સમયે કઠોળનો સંગ્રહ કરતા હો તો બગડી જવાનો સૌથી વધારે ડર હોય છે. જો કે, તમે પણ ઘરગથ્થુ ઉપાયો અને યોગ્ય સંગ્રહની ટેકનીકનો ઉપયોગ કરો તો કઠોળને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ કરી શકો છો.
ફૂગ કે કીડાઓ પડતાં અટકાવવા માટે તમે કન્ટેનરમાં લસણની ૨-૩ કળી (છોલેલી કે છાલ વગરની) મૂકી દો; વધુમાં, તમે હિંગનો એક નાનો ટુકડો કપડામાં બાંધીને અંદર રાખી શકો છો. તેની તીવ્ર ગંધ જંતુઓને ભગાડી મૂકે છે.કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખો કે નવી ખરીદેલી મસૂરને જૂના સ્ટોક સાથે ભેળવશો નહીં, તમે દાળને ૧૫-૨૦ દિવસેબહાર કાઢો અને હળવા સૂર્યપ્રકાશમાં રાખો, તેને ઠંડી થવા દો અને પછી તેને પાછી ભરીને મૂકશો તો કઠોળની દાળ બગડવાના ચાન્સ ઘટી જશે.
તમે તમાલના પાન, લવિંગ અને લાલ મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો; મસૂરની દાળમાં ૩-૪ તમાલપત્ર ઉમેરો કારણ કે તેની સુગંધ જંતુઓને દૂર રાખે છે. ૪-૫ લવિંગ પણ ઉમેરી શકો છો. આખા સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરવાથી જંતુઓ તેની ગંધથી ઉભા રહેતા નથી. આ વસ્તુઓ મસૂરને બગાડથી બચાવે છે.
સૂકા લીમડાના પાન પણ દાળને બગડવાથી બચાવે છે. લીમડામાં કુદરતી જંતુનાશકના ગુણધર્મો હોય છે. દાળને ખરાબ થતી અટકાવવા માટે ફક્ત સ્ટોરેજ કન્ટેનરમાં થોડા સૂકા લીમડાના પાન ઉમેરી દો. જો તમારી પાસે 1 કિલો દાળ હોય, તો કન્ટેનરમાં 8-10 પાંદડા ઉમેરો. આ સાથે એ પણ યાદ રાખજો કે લીમડાના પાન સૂકા હોય નહીં તો ભેજનું સ્તર વધી શકે છે. દર 15-20 દિવસે પાંદડા બદલો.
જો તમે લાંબાગાળા માટે સંગ્રહ કરવા માગતો હો તો કાચ, સ્ટીલ અથવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પ્લાસ્ટિકના બનેલા હવાચુસ્ત કન્ટેનરમાં દાળનો સંગ્રહ કરો; ખાતરી કરો કે કન્ટેનર સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ અને સૂકું હોય. બહારનો ભેજ અંદર ન જાય તે માટે ઢાંકણાને ચુસ્તપણે બંધ કરો. લોકો ઘણીવાર રસોડામાં દાળ છોડી દે છે,
ચોમાસામાં એકવાર મસૂરમાં ફૂગ લાગી ગઈ તો સંગ્રહ કરેલો તમામ જથ્થો બગડી શકે છે. જો કે, થોડી સાવચેતી રાખવાથી ચોમાસામાં પણ દાળનો સંગ્રહ કરી શકાય છે. હંમેશા એ યાદ રાખો કે મસૂરની દાળનો સંગ્રહ કરો ત્યારે તેને સ્વચ્છ કપડાં અથવા ટ્રે પર સૂકવી દો અને સંગ્રહ કરતા પહેલા 2-4 કલાક માટે ગરમીમાં તપવા દો. જો વરસાદના દિવસોમાં સૂર્યપ્રકાશ ન હોય, તો તેને ધીમા તાપે એક તપેલીમાં ગરમ કરીને સંગ્રહ કરતા પહેલાં તેને સંપૂર્ણપણે ઠંડી થઈ જાય પછી જ સંગ્રહ કરી લો.
વરસાદની ઋતુ તમને સરસ લાગતી હશે. એ ચોમાસાના વરસાદમાં ભીજાવાનું અને મજા લેવાની પણ ચોમાસું મજા સાથે વિવિધ સમસ્યાઓ પણ લાવે છે, જેમ કે મસૂરની દાળમાં કીડાનો ઉપદ્રવ. આ ઋતુ દરમિયાન ભેજ અને ગરમીના મિશ્રણને કારણે કઠોળમાં જીવડા અને ફૂગના વિકાસ માટે યોગ્ય વાતાવરણ બનાવે છે. એકવાર મસૂરમાં કીડા કે ફૂગ દેખાશે તો તેને ફેંકી દેવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહેતો નથી.