ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયની તારીખ જાહેર, પણ આ જિલ્લાઓમાં થશે ભારે વરસાદ, નવી સિસ્ટમ અસર કરશે!
Ambalal Patel forecast: નવરાત્રિ પહેલાં ચોમાસાની વિદાયના અહેવાલો વચ્ચે ગુજરાતમાં હજુ પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 6 દિવસ સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 14થી 16 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર, નવરાત્રિ દરમિયાન ગરમી સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે. છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી ગુજરાતભરમાં વરસાદી ઝાપટાં પડશે. એટલું જ નહિ, દિવાળી આસપાસ પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. છેક નવેમ્બરની શરૂઆત સુધી ગુજરાતમાં વરસાદી અસર રહી શકે છે. ગુજરાતની આસપાસ બે વરસાદી સિસ્ટમો એક્ટિવ છે. જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઇ છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણાં સમયથી ધોધમાર વરસાદ બાદ બે દિવસથી વરસાદમાં રાહત જોવા મળી રહી છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને પવનની ગતિ
હવામાન વિભાગે અમદાવાદથી જાહેર કરેલા અહેવાલ મુજબ, 15થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. આ દરમિયાન અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, અને સુરત જેવા જિલ્લાઓમાં 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઠંડો પવન પણ ફૂંકાશે. આ પવનોને કારણે વરસાદની સાથે વાતાવરણમાં ઠંડક રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે કરી વરસાદ અંગે મોટી આગાહી કરી છે. નવરાત્રિમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા અંબાલાલે વ્યક્ત કરી. નવરાત્રિ દરમિયાન પહેલા ગરમી અને બાદમાં વરસાદ પડી શકે છે. આમ, છેક છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી વરસાદ આવી શકે છે. 12 થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વલસાડ અને ડાંગમાં 10 થી 20 મીમી વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. 18 થી 25 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય-પૂર્વ ગુજરાતમાં 1 થી 5 મીમી વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વાતાવરણના ઉપરી સ્તરમાં વાદળો જોવા મળશે, પરંતુ વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. દરિયાકાંઠા પરથી સિગ્નલ હટાવી લેવામાં આવ્યું છે, જે સૂચવે છે કે દરિયામાં કોઈ મોટી સિસ્ટમ સક્રિય નથી.
ચોમાસામાં અત્યાર સુધીનો વરસાદ
ગુજરાતમાં આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી સરેરાશ કરતાં 28 ટકા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, જે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે સારા સમાચાર છે. જોકે, કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે મુશ્કેલીઓ પણ સર્જાઈ છે. આજે પણ અમરેલીના રાજુલા અને વલસાડમાં દોઢ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે નવસારીના ખેરગામમાં એક ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. આ ઉપરાંત, સુરત, ભરૂચ, અને ડાંગના વિસ્તારોમાં પણ હળવા-ભારે ઝાપટાં પડ્યા છે.
આગામી દિવસોમાં વરસાદની શક્યતાને જોતાં, લોકોને ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના રહેવાસીઓને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ શકે છે, અને પવનની ગતિને કારણે વૃક્ષો કે વીજળીના થાંભલા પડી શકે તેવી શક્યતાઓ પણ છે. હવામાનની માહિતી પર સતત નજર રાખવી અને જરૂર જણાય તો સુરક્ષિત સ્થળે આશ્રય લેવો હિતાવહ છે.
