ગુજરાતમાંથી જતું ચોમાસું અટકી ગયું! હવે નવરાત્રિમાં ધોધમાર વરસાદ વરસશે, પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી

Paresh Goswami Ni Agahi : આજથી નવરાત્રિના પાવન પર્વની શરૂઆત થઈ છે. ખલૈયાઓ ગરબા રમીને માતાજીની આરાધના કરશે. પરંતું ગરબાના રંગમાં ભંગ પાડવા મેઘરાજા તૈયાર છે. રાજયમાં 2 દિવસ ધોધમાર વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં મેઘતાંડવ થશે. 
 

Updated:Sep 22, 2025, 09:42 AM IST

ગુજરાતમાંથી જતું ચોમાસું અટકી ગયું

ચોમાસના વિદાયની શરૂઆત ગુજરાતમાં કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતથી થઈ હતી. આ જિલ્લાઓમાં તો ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે. પરંતું વિદાયની શરૂઆત થયાના બે દિવસ બાદ જ ચોમાસાની વિદાય અટકી ગઈ છે. જેમ નૈઋત્યનું ચોમાસું શરૂ થાય ત્યારે કેરળથી આગળ વધીને ક્યારેક મહારાષ્ટ્ર કે ગોવામા ચોમાસું વચ્ચે અટકી જતું હોય છે. તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં પણ ચોમાસાની વિદાય અટકી પડી છે. 

નવરાત્રિમાં વરસાદની આગાહી 

ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાંથી આગળ વધીને રોકાઈ ગઈ છે, તેથી હાલ ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય રહેશે. છેલ્લા બે દિવસખી ુગપા અનેક વિસ્તારમા વરસાદ પડી રહ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદ છે. વરસાદી માહોલ 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેશે. તેના બાદ રાબેતા મુજબનો હળવો માહોલ રહેશે. 

નવરાત્રિના અંતમાં પણ વરસાદ ભીંજવશે

આ મહિનાના અંતેમાં વરસાદનો વધુ એક મોટો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. બંગાળની ખાડી સક્રિય થઈ છે, અને આ મહિનાના અંતમાં એક સયાક્લોનિક સરરક્યુલેશન બનશે. આ ટ્રેક જોતા, તે ગુજરાત પરથી પસાર થાય તેવી શક્યતા વધુ છે. પરંતું વરસાદ જ્યારે અંતિમ ચરણમાં હોય, ચોમાસું પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે આ પ્રકારની સિસ્ટમના ટ્રેક બદલાતા હોય છે. તેથી હાલ તેનું પૂર્વાનુમાન કરી શકાય તેમ નથી. હાલ જે ટ્રેક છે, તે મુજબ બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારમાંથી મહારાસ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર થઈ આગળ વધશે.

28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધીની આગાહી

28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબરથી સુધી ગુજરાતના 60 ટકા વિસ્તારમાં વરસાદ આવશે. 28 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધી ક્યાંક 3 ઈંચ તો ક્યાંક 5 ઈંચ સુધી વરસાદ આવશે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં તેની અસર વધુ જોવા મળશે. જોકે, મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ વધુ અસર નહિ જોવા મળે. આ વરસાદ ગાજવીજ અને તોફાની પવન સાથે પડવાની આગાહી છે. આ રાઉન્ડ છેલ્લો રાઉન્ડ હશે. તેના બાાદ ચોમાસાની વિદાય થશે. તે પચી જે વરસાદ આવશે તેને માવઠાનો વરસાદ કહેવાશે.   

હવામાન વિભાગની આગાહી 

હવામાન વિભાગે પણ ગુજરાતમાં હાલ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી અને ભાવનગર જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવ જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. ગાજવીજ સાથે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે .

