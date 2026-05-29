Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ચોમાસાની આગાહી ખોટી પડી! આખરે કેમ અને ક્યાં અટક્યું ચોમાસું કે કેરળમાં પહોંચ્યું જ નથી, આવ્યા નવા અપડેટ

ચોમાસાની આગાહી ખોટી પડી! આખરે કેમ અને ક્યાં અટક્યું ચોમાસું કે કેરળમાં પહોંચ્યું જ નથી, આવ્યા નવા અપડેટ

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 29, 2026, 10:23 AM IST|Updated: May 29, 2026, 10:39 AM IST

Why Monsoon Is Delayed In Kerala : ચોમાસું સમય કરતા વહેલું આવશે, અને તેના આગમનની તારીખો પણ આપી દેવાઈ હતી. પરંતું આ તમામ આગાહી ખોટી પડી છે. ચોમાસાનું સમય કરતા વહેલા આગમન નથી થયુ. ઉપરથી છેલ્લાં 5 દિવસથી ચોમાસું ભારતથી માત્ર 35 કિલોમીટર દૂર આવીને અટકી ગયું છે. IMDએ 26 મેના રોજ ચોમાસુ કેરળમાં પ્રવેશ કરશે એવી આગાહી ખોટી પડી છે. આખરે ક્યાં અને કયા કારણોસર આ ચોમાસું અટક્યું છે, અને કેમ આગળ વધી નથી રહ્યું તે જાણીએ. 

કેરળમાં ચોમાસું કેમ સમયસર ન આવ્યું 1/5

કેરળમાં ચોમાસું કેમ સમયસર ન આવ્યું 

હવામાન વિભાગે કહી દીધું હતું કે, 25 મેના રોજ કેરળમાં ચોમાસું આવી જશે. પરંતું 29 મે થઈ ગઈ, પરંતુ ચોમાસુ ભારતમાં પ્રવેશ્યું જ નથી. હજી પણ તેના ભારતમાં આવવાના કોઈ અણસાર દેખાતા નથી. હવામાન વિભાગે કહ્યું હતું કે, કેરળમાં 25 થી 26 મેના રોજ ચોમાસું આવી જશે. પરંતું એવું ન થયું. ઉપરથી ચોમાસું આંદામાન નિકોબારમાં તો આવી ગયું, પરંતું ભારતથી માત્ર 35 થી 40 કિલોમીટર દૂર હોવા છતાં તે આગળ વધતુ નથી.   

આ કારણોસર અટક્યું ચોમાસું2/5

આ કારણોસર અટક્યું ચોમાસું

હજુ સીધુ ચોમાસાના વાદળો કેરળ સુધી પહોંચ્યા જ નથી. ન તો ચોમાસાનો પવન કેરળ સુધી પહોંચ્યો છે. તેનું મોટું કારણ એ છે કે, સરક્યુલેશન દૂર ખસી ગયું છે, જેને કારણે તે કેરળના વરસાદ માટે નડતરરૂપ બની રહ્યું છે. આ કારણે ચોમાસુ પવન પણ મજબૂત રીતે સેટ થઈ શક્યા નથી. આ કારણે કેરળમાં જો વરસાદ પડે તો પણ તે ચોમાસું નહિ, પરંતું પ્રિ-મોન્સુન વરસાદ કહેવાશે. કેરળ કાંઠે જે મોન્સુન પવન ટ્રફ સક્રિય થવો જોઈએ, તે હાલ બન્યો જ નથી. તેથી ચોમાસું હજી દૂર છે.   

ચોમાસાની આગાહી પલટાઈ ગઈ3/5

ચોમાસાની આગાહી પલટાઈ ગઈ

હવે એ વાત કરીએ કે ચોમાસું કેમ અટકી ગયું. હવામાન વિભાગના એક્સપર્ટસની નવી આગાહી અનુસાર, હજી પણ 12 દિવસ ચોમાસાના આગમનના કોઈ અણસાર નથી. કારણ કે, ચોમાસાની રેખા ભૂભાગમાંથી માત્ર 35 કિલોમીટરના અંતરે અટકેલી છે. હવે ચોમાસાની આખેઆખી આગાહી જ પલટાઈ ગઈ છે. હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટના પ્રેસિડેન્ટ જીપી શર્માની નવી આગાહી કહે છે કે, ચોમાસું હવે 3થી 4 જુન વચ્ચે દસ્તક આપી શકે છે. પહેલા ચોમાસાના ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરાઈ હતી, પરંતું હવે તે ધીમી ગતિએ આગળ વધશે. એટલે કેરળથી અન્ય રાજ્યોમાં ધીમી ગતિએ ચોમાસું આગળ વધશે. તેથી હજુ વધુ દિવસ સુધી લોકોને ગરમીનો માર સહન કરવો પડી શકે છે.   

અલનીનો એટેક ભારે પડશે4/5

અલનીનો એટેક ભારે પડશે

અલનીનો જ્યારે જ્યારે ત્રાટક્યું છે, ત્યારે ત્યારે ચોમાસાની સિસ્ટમ નબળી પડી છે. હવામાનના જાણકારો કહે છે કે, આ સદીનો સૌથી ઝડપી વોર્મિંગ ટ્રેન્ડ છે. જેને કારણે પ્રશાંત મહાસાગર ઝડપથી અલનીનોના ફેઝ તરફ વધી રહ્યો છે. જાન્યુઆરી, 2026 માં પ્રશાંત મહાસાગરનું સરેરાશ તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું. જે હવે વધીને 0.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ ગયું છે. આ જ બોર્ડર લાઈન પરથી અલનીનો સુપર અલનીનોમાં પ્રવેશે છે. 

અત્યાર સુદી 6 વાર સુપર અલનીનો બન્યા છે 5/5

અત્યાર સુદી 6 વાર સુપર અલનીનો બન્યા છે 

હવામાનનો રેકોર્ડ કહે છે કે, વર્ષ 1950 થી 2026 સુધી માત્ર 6 વાર સુપર અલનીનો બન્યા છે. જેમાંથી બે વાર ચોમાસું અલનીનોને કારણે નબળું બન્યું છે. વર્ષ 1972 માં ખતરનાર અલનીનો બન્યું હતું, આ સમયે પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન 2.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી વધી ગયું હતું. આ વર્ષે માત્ર 76 ટકા વરસાદ થયો હતો. તો 1982 માં આવેલા સુપર અલનીનોએ પણ અસર કરી હતી. ત્યારે હવે 2026 માં જ્યારે સુપર અલનીનો આવ્યું છે, ત્યારે ફરી વરસાદમાં વિલંબ થયો, તો ઉપરથી વરસાદમાં વધઘટ પણ જોવા મળશે. 

Tags:
Monsoon 2026
Super El Nino
Skymet monsoon prediction 2026
Kerala Monsoon

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
7 લોકોના પરિવાર માટે શાનદાર છે આ 5 કાર, વેચાણમાં પણ છે નંબર-1; 26 km માઇલેજ

7 લોકોના પરિવાર માટે શાનદાર છે આ 5 કાર, વેચાણમાં પણ છે નંબર-1; 26 km માઇલેજ

Best Family Cars of 202612 min ago
2

કાળા વાદળોને જોઈ ખેડૂતોમા ફાળ પડી! સાપુતારામાં પ્રકૃતિ ખીલી,વાવ-થરાદના ખેડૂતો ચિંતિત

Gujarat Weather24 min ago
3

દીકરી અંદર ના આવતી, પાણી પીવું નહીં, ઘરમાં ઝેરી દવા છે...! મોત પહેલા દીકરીની કાળજી મ

gandhinagar28 min ago
4

ચેટબોટ સાથે વાતો કરવી સંબંધો માટે જોખમી, એઆઈ સાથે ઈમોનશલ કનેકશન વધારે છે એકલતા

relationship42 min ago
5

આંતરડાના કેન્સરથી બચવું હોય તો આજથી જ શરૂ કરી દો આ 5 કામ, ડોક્ટરે આપી સલાહ

colon cancer44 min ago