/કેરળથી નીકળેલું ચોમાસું 7 રાજ્યોમાં પહોંચી ગયું, ગુજરાતનો વારો આવે તે પહેલા જ આગાહી બદલાઈ ગઈ, અંબાલાલે શું કહ્યું જાણો

Gujarat Monsoon 2026 : દેશમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, અને હવે તે ધીરે ધીરે આગળ પણ વધી રહ્યું છે. હાલ દેશભરમાં પ્રિ-મોન્સુન વરસાદ જોવા મળ્યો છે. આ વચ્ચે ગુજરાતીઓ જાણવા આતુર છે કે, ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે પહોંચશે અને ગુજરાતમાં ક્યારે મન મૂકીને વરસે તેવી વરસાદની હેલી જોવા મળશે? ગુજરાતમાં આગામી 15 જૂન બાદ ગમે ત્યારે સત્તાવાર ચોમાસાનો પ્રારંભ થઈ જશે તેવું કહેવાય છે. તે પહેલા વચ્ચે પ્રિ-મોન્સુન વરસાદ જોવા મળી શકે છે. ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે પહોંચશે? જાણો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની નક્ષત્ર આધારિત આગાહી અને આગામી 7 દિવસ ગરમીના તાપમાનના લેટેસ્ટ અપડેટ્સ અહીં.
IMD અનુસાર, ભારતનું ચોમાસું દેશના 7 રાજ્યોમાં પહોંચી ગયું છે. કેરળ, કર્ણાટક, ગોવા, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, મિઝોરમ અને મણિપુરમાં ચોમાસાએ સત્તાવાર એન્ટ્રી કરી લીધી છે. આ રાજ્યોના કેટલાક જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર જોવા મળી છે. હવે નૈઋત્યનું ચોમાસું ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યોના ધીરે ધીરે આગળ વધી ગયું છે.
આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી કહે છે કે, 8 થી 14 જુન દરમિયાન દરિયામાં પવનો બદલાશે અને ઉંચા મોજા ઉછળશે. અરબ સાગર માં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા છે. કેરળથી કર્ણાટક અને મુંબઈના ભાગો સુધીમાં ૧૨ જૂન સુધી ચોમાસું આવરી લેશે. 14 થી 16 જુથી ગુજરાતના દરિયા કિનારાના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ થઈ શકે છે. ૧૬ થી ૧૮ જૂન મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં વરસાદ થઈ શકે છે. કેટલાક ભાગોમાં વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, ૧૮ થી ૨૦ જૂન ચોમાસું આગળ વધશે અને ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. ૨૧ જૂન સુધીમાં સુર્યની ક્રાંતિ વધવાના કારણે અકળાવનારી ગરમી અને ભેજ રહેશે. ૨૨ જૂનથી આદ્રા નક્ષત્રમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા છે. તો ૨૩ જૂનથી ૨૬ જૂન પવન સાથે વરસાદ આવી શકે છે. ૨૯ જૂન સુધી ગુજરાતમાં કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 7 જૂલાઈ સુધી ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થશે.
હવામાન વિભાગના છેલ્લા 24 કલાકના આંકડા પર નજર કરીએ તો, અમદાવાદનું 1 ડિગ્રી વધીને તાપમાન 41.9 ડિગ્રી નોંધાયું. રાજકોટમાં પણ 41.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમરેલીમાં 41.2 ડિગ્રી, ડીસામાં 40.2 ડિગ્રી અને ગાંધીનગરમાં 40.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમદાવાદમાં આગામી એક અઠવાડિયા સુધી ગરમીનું પ્રમાણ 41 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે તેવી હવામાન વિભાગની આગાહી છે. અલ-નીનોની અસરને કારણે રાજ્યમાં ગરમી સાથે બફારો વધ્યો છે અને 20 જૂન સુધીમાં ચોમાસું સક્રિય થવાની શક્યતા છે.