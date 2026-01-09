ભરશિયાળામાં ફરી આ વિસ્તારોમાં ચોમાસું જામશે! ખાડીમાં 'ડીપ ડિપ્રેશન' સર્જાતા ભારે વરસાદની આગાહી
Ambalal Patel Agahi: એક તરફ જ્યાં ઉત્તર ભારત અને મેદાની વિસ્તારોમાં કાતિલ ઠંડી અને હિમવર્ષાનું જોર વધ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ દક્ષિણ ભારતમાં કુદરતનું અલગ જ રૂપ જોવા મળી રહ્યું છે. હિન્દ મહાસાગર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ગાઢ દબાણ (Deep Depression) ને કારણે તમિલનાડુ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે.
ભારે વરસાદ અને તેજ પવનનું એલર્ટ
ક્ષેત્રીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 6 જાન્યુઆરીથી હિન્દ મહાસાગરમાં સક્રિય થયેલું ડિપ્રેશન હવે વધુ મજબૂત બનીને પશ્ચિમ-ઉત્તર દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર લો-પ્રેસરમાં પરિવર્તિત થતા ગુરુવાર, 8 જાન્યુઆરીથી તમિલનાડુ, પોંડિચેરી અને કરાઈકલમાં મોટાપાયે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
કયા જિલ્લાઓમાં ખતરો વધુ છે?
હવામાન ખાતાએ તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાના અને અંદરના ભાગો માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. મયિલાદુથુરાઇ, નાગપટ્ટીનમ, તંજાવુર, તિરુવરુર, પુદુકોટ્ટઇ અને કરાઇકલમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. જ્યારે રામનાથપુરમ, શિવગંગા, તિરુચિરાપલ્લી, અરિયાલુર, કુડ્ડાલોર, વિલ્લુપુરમ અને ચેંગલપટ્ટુમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક સ્થળોએ અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.
માછીમારોને સમુદ્ર ન ખેડવા સૂચના, એક તરફ ઠંડી, બીજી તરફ વરસાદ
સમુદ્રમાં સર્જાયેલી આ સિસ્ટમને કારણે દરિયો તોફાની બનવાની શક્યતા છે. પવનની ગતિ સામાન્ય કરતા ઘણી વધારે રહેવાની હોવાથી હવામાન વિભાગે માછીમારોને સમુદ્રમાં નહીં જવાની કડક સલાહ આપી છે. દરિયાકાંઠાના રહીશોને પણ સાવચેત રહેવા જણાવાયું છે. સમગ્ર દેશમાં હાલ વિરોધાભાસી હવામાન જોવા મળી રહ્યું છે. ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં સતત હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે મેદાની રાજ્યોમાં ઠંડીનું તીવ્ર મોજું (Cold Wave) ફરી વળ્યું છે. તેની સામે દક્ષિણ ભારતમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં વરસાદી માહોલ સર્જાતા ખેડૂતો અને સામાન્ય જનજીવન પર તેની અસર જોવા મળી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર થતા આકરી ઠંડી પડશે. કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતાઓ રહેશે. એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. 8થી 10 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ રહી શકે છે. કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ સહિતના ભાગોમાં વાદળો છવાઈ શકે છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. આમ, રાજ્યના અમુક વિસ્તાર હળવો વરસાદ થઈ શકે છે.
ઠંડીમાં થશે વધારો
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે તાપમાનનો પારો ગગડી શકે છે, આગામી સમયમાં પવનની દિશા ફેરફાર થશે જેથી તાપમાનમાં પણ વધઘટ થઈ શકે છે. ખેડૂતો માટે રાહતની વાત એ છે કે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આગામી 9 જાન્યુઆરી સુધી રાજ્યમાં માવઠાના કોઈ સંકેત નથી, વાતાવરણ ઠંડુ અને શુષ્ક રહેશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે.
આગામી 15 જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતમાં કોલ્ડ વેવની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તર-પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાય છે. આવનારા 5 દિવસ તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં જોવા મળે તે પછી બેથી ત્રણ ડિગ્રી તાપમાન વધી શકે છે. આગામી 5 દિવસ લધુતમ તેમજ મહત્તમ તાપમાનમાં 1થી 2 ડિગ્રીનો સામાન્ય વધારો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર-પૂર્વથી ફૂંકાઈ રહેલા વાયરાને કારણે કડકડતી ઠંડી પડશે. જેના કારણે વહેલી સવારે અને મોડીરાત્રે લોકો કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.
