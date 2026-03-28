કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં વરસાદ-વાવાઝોડાની આગાહી; બે અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બોલાવશે ભૂક્કા!

Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાત પર અત્યારે બેવડી ઋતુનો માર જોવા મળી રહ્યો છે. એકતરફ ઉનાળો પોતાની પાંખો ફેલાવી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ રાજ્યના હવામાન વિભાગે આગામી 29 અને 30 માર્ચના રોજ કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાની મોટી આગાહી કરી છે. બે અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે.

Updated:Mar 28, 2026, 09:26 AM IST

કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ?

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ખાસ કરીને કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. 29 માર્ચે કચ્છ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 'થન્ડર સ્ટોર્મ' (ગાજવીજ અને પવન) સાથે વરસાદની સંભાવના છે. 30 માર્ચે વરસાદનો વ્યાપ વધશે. કચ્છ અને બનાસકાંઠા ઉપરાંત સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદ જિલ્લામાં પણ માવઠું પડી શકે છે.

ગુજરાતમાં સમુદ્રમાં ચક્રવાત અને ચોમાસાની સ્થિતિ

ચોમાસા પૂર્વે સમુદ્રમાં હલચલ તેજ બનશે. 20 એપ્રિલથી જૂન શરૂઆતમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા છે. 20 મે થી 20 જૂન દરમિયાન અરબી સમુદ્ર અને બંગાળનો ઉપસાગર બંને સક્રિય થશે, જેના કારણે અરબી સમુદ્રમાં પણ ચક્રવાતની શક્યતા રહેલી છે. સામાન્ય રીતે જૂન મહિનામાં ચોમાસાની શરૂઆત થશે, પરંતુ આ વખતે સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી પાછોતરો વરસાદ પણ સારો રહેવાની આશા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે.

માછીમારો અને ખેડૂતો માટે સાવચેતીની સૂચના

હવામાનમાં થતા આ ફેરફારને પગલે તંત્ર દ્વારા કડક સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. દરિયામાં કરંટ જોવા મળી શકે હોવાથી 28 અને 29 માર્ચ દરમિયાન માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ખેતરમાં કાપણી કરેલો તૈયાર પાક પલળે નહીં તે માટે તેને સુરક્ષિત રીતે ઢાંકીને રાખવા જણાવાયું છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રહેલો ખેતપેદાશોનો જથ્થો સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવા અથવા તાડપત્રીથી ઢાંકવાની અપીલ કરવામાં આવી છે જેથી આર્થિક નુકસાનથી બચી શકાય.

આગામી ઉનાળો અને ચોમાસાનું પૂર્વાનુમાન

માવઠાની આ અસર બાદ ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચવાની પૂરી શક્યતા છે. એપ્રિલના મધ્ય ભાગથી ગરમી વધશે. મે માસ દરમિયાન તાપમાન 47 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જે સામાન્ય કરતા ઘણું વધારે હશે. સામાન્ય રીતે જૂન મહિનામાં ચોમાસાનું આગમન થશે, પરંતુ આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી પાછોતરો વરસાદ ખેંચાઈ શકે તેવી પણ સંભાવનાઓ વર્તાઈ રહી છે. નાગરિકોને અપીલ છે કે વરસાદી માહોલ દરમિયાન વીજળીના કડાકા સમયે ઝાડ નીચે કે ખુલ્લા મેદાનમાં રહેવાનું ટાળે અને સુરક્ષિત સ્થળે આશરો લે.

એપ્રિલમાં પવન સાથે માવઠું

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે એક મધ્ય કક્ષાનો પશ્ચિમ વિક્ષેપ (Western Disturbance) સક્રિય થયો છે, જેની અસર ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા તરીકે જોવા મળશે. જોકે, ગુજરાતમાં તેની અસર મર્યાદિત રહેશે. એપ્રિલની શરૂઆત ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક છે. 4 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન પશ્ચિમ વિક્ષેપો ભારે અસર કરશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી'ના કારણે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે.

અંબાલાલની ખેડૂતો અને APMC માટે ચેતવણી, ગરમીનો પારો 47 ડિગ્રી વટાવશે

વરસાદની ભીતિને જોતા અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને સાવચેત કર્યા છે. ખેતરમાં કાપણી કરેલો કે ખુલ્લામાં રાખેલો માલ સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અથવા ઢાંકીને રાખવાની સૂચના આપી છે. આ ઉપરાંત, APMC (માર્કેટ યાર્ડ) માં પણ વેપારીઓ અને ખેડૂતોનો માલ પલળી ન જાય તેની તકેદારી રાખવા જણાવાયું છે. બીજી બાજુ, આ વર્ષે ઉનાળો આકરો રહેવાની આગાહી છે. એપ્રિલના મધ્ય ભાગથી ગરમીમાં વધારો થશે અને મે માસ દરમિયાન તાપમાન 47 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. કાળઝાળ ગરમીને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

