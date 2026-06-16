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ગુજરાતીઓ માટે રાહતના સમાચાર! ચોમાસું ભલે મોડું થયું, પણ આ તારીખથી જામશે વરસાદી માહોલ! અંબાલાલની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:23 PM IST

Ambalal Patel Forecast: કેરળમાં સમયસર એન્ટ્રી કર્યા બાદ ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી ગઈ છે, ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે ચોમાસાએ ગુજરાતીઓને નિરાશ કર્યા છે. સામાન્ય રીતે જૂન મહિનામાં ભારે વરસાદ જોવા મળે છે, પરંતુ આ વખતે વાદળો ક્યાંય દેખાતા નથી. જ્યારે બીજી તરફ ત્યારે હવે દરિયામાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થઈ છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અંગે શું કરી છે નવી આગાહી?

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દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની ધીમી ગતિને કારણે જૂન મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં દેશના મોટા ભાગોમાં સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ વરસ્યો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, દેશના 71 ટકા ભાગમાં મહિનાના પહેલા 15 દિવસોમાં વરસાદની અછત જોવા મળી રહી છે. જૂન મહિનામાં દેશમાં સરેરાશ વરસાદ 165.3 મિલીમીટર છે. પહેલા 15 દિવસમાં 62.1 મિલીમીટર વરસાદની અપેક્ષા હતી, પરંતુ ફક્ત 42.4 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો હતો. કેરળમાં ચોમાસાના આગમનથી ઉત્તર ભારતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપોને કારણે થયેલા વરસાદને જોડવામાં આવે તો પણ, એકંદર આંકડો ઓછો રહે છે.

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હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ દિવસ રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 18 જૂનના વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. હાલ દક્ષિણ પશ્ચિમના પવનો ફુંકાઈ રહ્યા છે. તો આગામી બે દિવસ સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા-નગર હવેલીમાં સામાન્ય વરસાદની શક્યતા છે. આગામી ચારથી પાંચ દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. સાથે જ હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં વિધિવત ચોમાસાના આગમન માટે રાહ જોવી પડશે.

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બીજી તરફ ગુજરાતમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 20 જૂન સુધી આંધી, વંટોળ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ થશે. 22 અને 23 જૂન રાજ્યના ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે ઓગસ્ટમાં સામાન્યથી થોડું ઉંચુ તાપમાન રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.

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અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, ગરમીના પ્રકોપ અને હવામાં ભેજના અભાવને કારણે વરસાદ ખેંચાયો છે. અરબ સાગર હાલ સક્રિય ન થવાને કારણે ચોમાસું મુંબઈમાં અટકી ગયું છે. અલ નીનોની સૌથી ગંભીર અસર સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જોવા મળી શકે છે, જે ચિંતાજનક છે. વાદળોનો સમૂહ હાલ આફ્રિકા તરફ છે, જે જુલાઈ માસમાં ભારત તરફ આવવાની શક્યતા છે. જો વેપાર વાયુઓ સાથ આપશે તો જ સારો વરસાદ થશે. 

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હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી અઠવાડિયાના મધ્ય સુધીમાં વરસાદ પડશે. તેમના મતે, અલ નીનો અસર છતાં ગુજરાતમાં વરસાદ પડશે. વારંવાર આવતા પશ્ચિમી વિક્ષેપો અને અલ નીનોની અસરને કારણે ચોમાસાની પ્રગતિ ધીમી પડી ગઈ છે, પરંતુ 22 જૂનથી તે ફરીથી સક્રિય થશે. જુલાઈમાં ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે.

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અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, ગંગા અને યમુનાના મેદાનો હજુ સુધી જરૂરી હદ સુધી ગરમ થયા નથી. પરિણામે વરસાદ લાવવા માટે જરૂરી સિસ્ટમ રચાઈ નથી. 18 જૂને ઉત્તર તરફથી એક નવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની ધારણા છે. આ પછી 18 જૂનથી 20 જૂન દરમિયાન આકાશ વાદળછાયું થવાનું શરૂ થશે. આ બદલાતી હવામાન પરિસ્થિતિઓને કારણે 22 જૂન સુધીમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં અણધાર્યો વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે ગુજરાતમાં ચોમાસું સામાન્ય રીતે વહેલું આવે છે, આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી રાજ્યમાં ચોમાસાનો વરસાદ થયો નથી.

TAGS:
Ambalal Patel forecast
Monsoon 2026
Gujarat Monsoon Forecast
વરસાદની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી

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